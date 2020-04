‘UEFA wil restant CL en EL doorschuiven naar zomer’

De UEFA is van zins om de momenteel vanwege de uitbraak van het coronavirus stilgelegde Europese toernooien wel af te maken, zo weet de Duitse zender ZDF te melden. De voetbalbond is woensdagmiddag begonnen aan een grote videoconferentie met de 55 nationale bonden die lid zijn en zou daarbij hebben voorgesteld om het restant van de Champions League en de Europa League in juli en augustus af te werken.

De berichtgeving van de ZDF is nog niet officieel bevestigd door de UEFA. De Europese bond is woensdagmiddag rond 12.00 uur in gesprek gegaan met de vertegenwoordigers van de nationale bonden, die onder meer worden bijgepraat over de voortgang die de vijftien dagen geleden in het leven geroepen werkgroepen hebben geboekt.

Deze werkgroepen hebben zich in de afgelopen twee weken onder meer gebogen over de speelkalender en wat er bijvoorbeeld moet gebeuren met de op 30 juni aflopende contracten van sommige spelers. De bond zou daarbij ook het idee hebben opgevat om de Europese toernooien af te laten maken in de zomer. De in juni geplande interlandperiode zal hierbij worden doorgeschoven naar de herfst en de kans is groot dat het volgende Europese seizoen later van start zal gaan dan in eerste instantie gepland was.

Het uitvoerend comité van de UEFA moet nog wel zijn goedkeuring geven aan de nieuwe plannen. In de Champions League is men inmiddels gevorderd tot de achtste finales en staan met Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético Madrid en RB Leipzig al vier kwartfinalisten vast. In de Europa League zijn vooralsnog zes heenduels in de achtste finales afgewerkt.