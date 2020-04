‘Net als met Huntelaar is Ajax met hem in gesprek over volgend jaar’

Bruno Varela komt al bijna anderhalf jaar uit voor Ajax, maar de doelman is nog altijd niet officieel speler van de Amsterdammers. De Portugees wordt ook dit seizoen gehuurd van Benfica en Varela kreeg onlangs te horen dat Ajax zijn contract formeel op heeft gezegd. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf betekent dit echter niet dat de sluitpost hoe dan ook zal vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

“Net als met Klaas-Jan Huntelaar is Ajax met Varela in gesprek over volgend jaar”, vertelt hij in een vraag- en antwoordsessie op de website van de ochtendkrant. Ajax heeft een optie tot koop in de huurovereenkomst voor Varela laten opnemen, maar heeft hier vooralsnog geen gebruik van gemaakt.

Deze optie was er afgelopen zomer ook al. Toen kozen de Amsterdammers er echter voor om Varela nog een seizoen te huren van Benfica: “Wellicht is dat weer een mogelijkheid”, gaat Verweij verder. “Vanwege het eventuele vertrek van André Onana speurt Ajax de keepersmarkt af.”

De huidige koploper van de Eredivisie heeft met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski twee jonge doelmannen onder contract staan, maar lijkt ook van plan te zijn om de markt op te gaan als Onana vertrekt: “Is Marc Overmars in staat twee topkeepers aan te trekken, dan is dat waarschijnlijk slecht nieuws voor Varela. Die heeft echter weer het voordeel dat hij relatief goedkoop is op te pikken in Lissabon”, sluit Verweij af.