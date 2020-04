Woensdag, 1 April 2020

United moet forse bonus uitkeren aan overbodige huurling

Carlos Augusto is nadrukkelijk in beeld bij AS Roma. De linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, is voor drie miljoen euro op te pikken bij het Braziliaanse Corinthians. (La Gazzetta dello Sport)

Manchester United heeft momenteel de beste papieren voor de komst van Philippe Coutinho in handen. Leicester City, Tottenham Hotspur en Chelsea zijn eveneens geïnteresseerd in de bij Barcelona overbodige spelmaker. (Daily Mail)

Indien Alexis Sánchez niet definitief de overstap maakt naar Internazionale, wordt Manchester United gedwongen tot het betalen van een enorme 'loyalty fee'. De Chileense aanvaller kan dan op jaarbasis 1,2 miljoen euro tegemoet zien. (The Sun)

AC Milan is eveneens in de markt voor Arkadiusz Milik. I Rossoneri zijn op zoek naar een nieuwe spits en denken aan een deal met Napoli, dat om en nabij de 35 miljoen euro verlangt voor de ex-Ajacied. (Calciomercato)

Internazionale houdt hoop op de komst van Dries Mertens. De Belg, die na dit seizoen transfervrij bij Napoli lijkt te vertrekken, kan in Milaan vijf miljoen euro, plus bonussen, per jaar gaan verdienen. (Calciomercato)