Salaris Gertjan Verbeek stopgezet: ‘Terwijl we toch ook gewoon moeten eten’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is ook de Australische competitie stilgezet en dit heeft grote gevolgen voor Gertjan Verbeek. De trainer van Adelaide United heeft dinsdag te horen gekregen dat staf en spelers tot 22 april, de dag dat de A-League normaal gesproken weer van start zou moeten gaan, geen salaris krijgen. Verbeek is niet te spreken over de gang van zaken en overweegt juridische stappen te nemen.

“Niet alle Australische voetbalclubs doen dit, maar een paar wel, waaronder Adelaide”, vertelt hij in gesprek met VTBL. De Australische spelersvakbond heeft inmiddels laten weten dat Adelaide dit niet zomaar kan beslissen: “Zij hebben bijvoorbeeld een rechtszaak aangespannen tegen de club Perth Glory. Ik zet er ook mijn vraagtekens bij. We kregen een brief van Adelaide waarin we 'per direct zijn ontheven van onze voetbaltaken'.”

Verbeek geeft echter aan dat de spelers en de staf elke dag druk in de weer zijn, aangezien zij wel fit moeten zijn als de competitie inderdaad op 22 april hervat wordt: “We kunnen moeilijk ineens ongetraind op het veld verschijnen. Dat is natuurlijk onverantwoord.” De staf en de selectie hebben daarom een brief opgesteld aan de club: “We zijn het niet eens met deze gang van zaken.”

“De club kan wel zeggen: 'Je doet nu veel minder dan normaal'. Maar het tegenovergestelde is juist waar. Voor alle spelers individueel schema's maken, die ze per dag moeten afwerken, is veel meer werk dan een groepstraining leiden”, gaat Verbeek verder. Dat deze beslissing is genomen zonder onderling overleg steekt de oefenmeester: “We gingen meteen van honderd naar nul procent.”

“Terwijl mijn vaste lasten gewoon doorlopen en we toch ook gewoon moeten eten. Heel vreemd.” Verbeek hoopt ondanks de onvrede onder de staf en de spelers wel in gesprek te kunnen blijven met de clubleiding: “Anders kom je misschien in een juridisch gevecht terecht.”