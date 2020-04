Ajax-directie bedankte voor DWDD omdat ‘Nouri centraal moest staan’

De voorlaatste aflevering van het tv-programma De Wereld Draait Door stond volledig in het teken van Abdelhak Nouri. In het programma schoven naast vader Mohamed en broer Abderrahim onder meer Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Frenkie de Jong aan, maar was de directie van Ajax niet aanwezig. Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, stelt dat de directie van Ajax bedankte omdat ‘Nouri centraal moest staan en niet de onenigheid over de afwikkeling’.

In een Q&A op Twitter krijgt Verweij de vraag of Ajax al gereageerd heeft op de aflevering van De Wereld Draait Door. “Niet officieel. Maar Ajax was uitgenodigd om ook iemand te laten aanschuiven bij de uitzending. Daarvoor bedankte de directie, omdat die vond dat Abdelhak Nouri centraal moest staan en niet de onenigheid over de afwikkeling. Ajax gaf Donny van de Beek (vanzelfsprekend) toestemming om bij DWDD aanwezig te zijn en over zijn goede vriend te praten”, zo luidt het antwoord van Verweij. De afwikkeling van de zaak rond Nouri kwam de directie van Ajax afgelopen week al op kritiek van onder meer Hugo Borst en Henk Spaan te staan.

De Telegraaf wist eerder deze week te melden dat het contract van Nouri formeel is opgezegd. Clubs in het betaald voetbal moeten spelers immers voor 1 april formeel duidelijkheid te geven over hun aflopende contract, omdat dan de verbintenis anders automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd wordt. Ajax heeft het salaris van Nouri sinds het ongeval altijd doorbetaald en zal dat blijven doen tot 1 juli. Door zijn contract nu niet te verlengen, zou een fiscaal gunstigere regeling kunnen worden getroffen.

Ajax blijft in gesprek blijft met de familie Nouri om een oplossing te vinden voor het geschil waarin beide partijen verwikkeld zijn geraakt. De middenvelder kreeg op 8 juli 2017 in Oostenrijk een hartaanval tijdens een oefenduel met Werder Bremen, waarna een adequate behandeling door de medische staf uitbleef. Ajax heeft voor dat laatste volledige aansprakelijkheid erkend, maar is tot op de dag van vandaag nog niet akkoord met de familie van Nouri over een schadevergoeding.

Advocaat en belangenbehartiger Khalid Kasem bracht onlangs het boek Abdelhak Nouri: een onvervulde droom op de markt. Daarin valt te lezen dat Ajax in de ogen van de familie en de advocaat niet over de brug wil komen bij de gesprekken over een schadevergoeding. In De Wereld Draait Door liet Kasem al weten dat een juridische procedure voor de hand ligt, ondanks dat de verhoudingen met Ajax goed zijn. Verweij liet vorige week al weten dat een ‘snelle overeenkomst’ niet voor de hand ligt.