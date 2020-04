Klaas-Jan Huntelaar moet ‘flink inleveren’ bij nieuw Ajax-contract

Ajax wil graag door met Klaas-Jan Huntelaar, zo laat clubwatcher Mike Verweij woensdag weten op de website van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben het aflopende contract van de ervaren spits formeel opgezegd. Huntelaar kan een nieuw contract tekenen, maar niet onder dezelfde voorwaarden. De routinier zal een groot deel van zijn salaris moeten inleveren.

Huntelaar liet deze week in een interview met het Algemeen Dagblad weten dat hij alle opties openhoudt. Stoppen met voetballen is voor hem een optie, maar ook bijtekenen bij Ajax of overstappen naar een andere club. Verweij meldt dat Ajax en Huntelaar in gesprek zijn over een nieuw contract. “Ajax en Huntelaar zelf steken niet onder stoelen of banken dat daarover wordt gesproken. Maar om in aanmerking te komen voor een nieuwe verbintenis zal Huntelaar flink moeten inleveren”, legt hij uit.

Thuis bij Erik Ten Hag: 'Dagelijks contact met Marc Overmars'

De 76-voudig Oranje international kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van Schalke 04. Hij tekende destijds een contract met een riant salaris. “De reden om zijn contract voor 1 april op te zeggen, was om te voorkomen dat zijn verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden zou worden verlengd”, aldus Verweij. “Als het seizoen 2020/2021 start is Huntelaar (12 augustus) net 37 geworden. Ajax wil graag met hem door. Maar wel voor een bescheidener salaris. Vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat de Amsterdammers vanwege het coronacrisis een jasje moeten uitdoen.”

Volgens Verweij is de coronacrisis van invloed op de zomerse transferplannen van Ajax. “Ja, die kans is groot. De eerste signalen zijn dat de crisis Ajax miljoenen euro’s kost. Euro’s die niet kunnen worden geïnvesteerd in (dure) nieuwe spelers. Wat overigens niet inhoudt dat Ajax na de Brazilianen Antony en Giovanni geen aankopen zal doen. De Amsterdammers hebben veel geld op de bank, staan er financieel beter voor dan veel andere clubs in Europa en kunnen nog wel iets ondernemen op de transfermarkt.”