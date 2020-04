Antony kan ploeggenoot meenemen naar Amsterdam: ‘Ajax toont interesse’

Hernanes speelde gedurende zijn loopbaan voor grote clubs als Lazio, Internazionale en Juventus en vulde in die tijd zijn prijzenkast met een Italiaanse landstitel en twee Coppa Italia’s. De nu 34-jarige Profeet, zoals hij liefkozend wordt genoemd door zijn fans, keerde begin vorig jaar terug bij jeugdliefde São Paulo om daar de laatste seizoenen van zijn carrière te slijten. Inmiddels zit Hernanes echter vaker op de bank dan dat hij op het veld staat en hij heeft dit te danken aan de dertien jaar jongere Igor Gomes. De uit de jeugdopleiding van o Clube da Fé afkomstige jongeling heeft in het afgelopen halfjaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en dat komt hem op de nodige belangstelling vanuit Europa te staan. Naast het Spaanse trio Barcelona, Real Madrid en Sevilla, houdt ook Ajax de ontwikkelingen rondom de net 21-jarige spelmaker nauwlettend in de gaten..

Door Robin Bruggeman

Gomes meldde zich op zijn veertiende voor het eerst op Cotia, het jeugdcomplex van São Paulo. Hier was hij onderdeel van een bijzonder succesvolle jeugdlichting, waar bijvoorbeeld ook Ajax-aanwinst Antony deel van uitmaakte. In verschillende leeftijdscategorieën werden de landstitels aan elkaar geregen en nadat hij in de zomer van 2018, samen met onder meer Antony, werd overgeheveld naar de hoofdmacht, leek ook zijn doorstroming naar het eerste vlekkeloos te verlopen. Het aantreden van trainer Alexis ‘Cuca’ Stival in februari van het afgelopen jaar leidde echter tot een stagnatie in zijn ontwikkeling en de ‘nieuwe Kaká’ moest onder Cuca genoegen nemen met een bijrol achter routinier Hernanes. Hierdoor kwam hij maar mondjesmaat in actie en een uitnodiging voor een trainingsstage van de Goddelijke Kanaries vormde in september een welkome onderbreking van de sleur waarin hij bij São Paulo terecht was gekomen. De Braziliaanse nationale ploeg speelde in die periode in de Verenigde Staten oefeninterlands tegen Colombia en Peru en bondscoach Tite nam een aantal talenten mee om hen alvast aan het grote werk te laten ruiken.

Zijn plan om ook af te reizen naar de VS zorgde in eerste instantie nog voor een woordenwisseling met Cuca: “Ik stond ervoor open om bij São Paulo te blijven. Ik kreeg het nieuws twee of drie weken eerder en hij zei tegen mij: ‘Je gaat wedstrijden missen.’ Ik zei: ‘Als je van plan bent om me te gebruiken, ben ik er. Als dat niet het geval is, geloof ik dat dit een geweldige kans is waar ik veel van kan leren. Dit zal me verder helpen, niet elke speler krijgt deze kans. Ze zijn de besten van de wereld op hun positie.’ Ik wilde dat meemaken, maar ik wilde São Paulo ook helpen. Hij antwoordde: ‘Laten we rustig afwachten.’ Het moment kwam dichterbij, de tijd was daar, mensen stuurden mij tickets en ik accepteerde de uitnodiging”, blikte Gomes onlangs terug in gesprek met UOL. Zo kon het dat de jeugdinternational opeens op het veld stond met spelers als Philippe Coutinho, Roberto Firmino en Neymar. Laatstgenoemde bezorgde het talent een onvergetelijk herinnering, die er wellicht voor gezorgd heeft dat Gomes nu mag dromen van een overstap naar een grote Europese club.

‘Toen ik Neymar dat hoorde zeggen, klikte er iets’

“Een moment dat veel indruk heeft gemaakt vond plaats tijdens mijn eerste training. Neymar zat in mijn team, Firmino was de vrije man. Ik kreeg de bal, combineerde met Neymar en daarna lag het opeens open. Ik dribbelde door en kon een pass op David Neres geven. David kwam naar binnen en schoot naast. Neymar riep me daarna bij zich en zei: ‘Als je de bal in dat gebied krijgt en het mogelijk is om de bal achter de verdediging te leggen of op een andere manier op te stomen, moet je dat doen. Het is belangrijk om wedstrijden te beslissen, dat zal de loop van je carrière veranderen.’ Mijn vader is erg eerlijk en hij zei vaak tegen mij: ‘Denk eraan dat je vaak op doel moet schieten. Als dat niet kan, zoek dan naar een andere optie.’ Vaak koos ik voor een oplossing die niet echt het verschil maakte, er ontbrak iets. Toen ik Neymar dat hoorde zeggen, was er net alsof er iets klikte in mijn hoofd. Na mijn terugkeer voelde ik al meteen een groot verschil”, legde Gomes uit.

Clubicoon Hernanes moet vanwege de opkomst van Igor Gomes inmiddels regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank

Niet lang na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten volgde met het ontslag van Cuca een nieuwe meevaller en onder opvolger Fernando Diniz ziet de wereld er heel anders uit voor Gomes. Het talent is sindsdien, samen met onder meer Antony, uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers en krijgt het volledige vertrouwen van Diniz. “Er was een wedstrijd tegen Atlético Mineiro waarin we een goede eerste helft speelden, maar het wel 0-0 was gebleven. Hij kwam in de rust de kleedkamer binnen en zei tegen mij en Antony: ‘Ik heb jullie nodig om een oplossing te vinden, om iets voor elkaar te krijgen.’ Ik kan me herinneren dat die woorden echt binnenkwamen, hij rekende op mij en ik wilde hem niet teleurstellen. Toen kwam er een actie van Antony, hij legde de bal terug en ik scoorde. Daarna maakte ik een actie, gaf ik de bal aan Vitor Bueno en hij scoorde. Ik weet zeker dat het vertrouwen in de tweede helft voortkwam uit zijn woorden. Ik wilde hem helpen en iets terugdoen”, memoreerde Gomes onlangs tegen Esporte Interativo.

Interesse vanuit Europa

Hoe lang Diniz nog een beroep kan doen op Gomes is echter nog maar de vraag, daar de belangstelling toe begint te nemen. “Er zijn Europese clubs als Ajax, Sevilla en Barcelona die al interesse hebben getoond in Igor. Ik zou in de aankomende weken in Europa zijn, maar ik heb deze trip geannuleerd vanwege het coronavirus”, vertelde zaakwaarnemer Wagner Ribeiro vorige week aan ESPN. AS voegde daar zondag Real Madrid bij als vierde gegadigde en Gomes kan op veel waardering rekenen van Juni Calafat, de Zuid-Amerikaanse scout van de Koninklijke die ook verantwoordelijk was voor de komst van Vinícius Júnior, Rodrygo en Reinier. Gomes bevindt zich met een transferclausule van vijftig miljoen euro in zijn nog tot medio 2023 doorlopende contract in dezelfde prijscategorie als deze spelers, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus en de financiële gevolgen die dit heeft voor de voetballerij, is de kans klein dat São Paulo dit bedrag aangeboden krijgt.

Dit kan mogelijkheden scheppen voor Ajax, dat eerder al David Neres weghaalde bij São Paulo en zich eerder dit jaar ook verzekerde van de komst van Antony. Voor Gomes’ ploeggenoot wordt een transfersom van minimaal 15,75 miljoen en maximaal 21,75 miljoen betaald. Ajax troefde hiermee andere gegadigden als Borussia Dortmund en Manchester City af en zal eenzelfde kunststukje uit moeten halen als het zich inderdaad wil versterken met Gomes. De komst van Antony zou hierbij in het voordeel van de Amsterdammers kunnen werken, aangezien de twee talenten een goede band onderhouden: “Ik ben erg blij voor Igor, hij is enorm gefocust en werkt keihard”, liet Antony onlangs al eens optekenen over zijn ploeggenoot.

‘Dan gaat hij zeker het niveau van Kaká bereiken’

Gomes weet dat, ongeacht welke volgende stap hij kiest, de ogen in zijn voetbalgekke thuisland op hem gericht zullen zijn, waaronder die van Kaká. De voormalig Ballon d’Or-winnaar begon zijn loopbaan eveneens bij São Paulo en geldt inmiddels als een referentiepunt voor Gomes, die vaak met zijn illustere voorganger vergeleken wordt. “Kaká is een voorbeeld voor iedere speler, een winnaar waar hij ook maar naartoe ging. Hij speelde altijd op een hoog niveau en was ook als persoon een voorbeeld. Ik keek altijd graag naar hem en hij is een van mijn idolen. Maar ik wil ook graag zeggen dat hij zijn carrière heeft gehad en dat ik bezig ben die van mij op te bouwen. Als je me vraagt of ik het leuk vind om met hem vergeleken te worden, antwoord ik dat het me niet zoveel kan schelen… Maar ik weet ook dat ik er niet onderuit kom. Een prachtige loopbaan, hij is een voorbeeld, maar ik wil mijn eigen loopbaan hebben”, zegt hij daar zelf over.

Iemand die zich echter weinig van deze woorden aantrekt is ploeggenoot Hernanes. De 27-voudig international van Brazilië moet Gomes inmiddels voor zich dulden in de pikorde en weet zeker dat hij met een bijzondere concurrent te maken heeft: “Als hij meer een doelpuntenmaker wordt, en dat wil hij ook graag, gaat hij het niveau van Kaká met gemak halen. Hij heeft de technische kwaliteiten, is intelligent en gefocust. Als hij lol gaat vinden in het maken van doelpunten, gaat hij zeker het niveau van Kaká bereiken”, zo vertelde hij onlangs bij Troca de Passes. Kaká zelf vraagt om enige terughoudendheid, al moet ook hij toegeven dat er wel iets voor de vergelijking te zeggen valt: “Het is niet goed om die vergelijking te maken, dat legt alleen maar meer druk bij hem neer. Maar het klopt inderdaad dat zijn manier van spelen veel op die van mij lijkt.”