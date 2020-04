‘Real Madrid identificeert ‘dure’ opvolger voor vertrekkende Marcelo’

Bij Real Madrid houdt men er ernstig rekening mee dat Marcelo aan het eind van het seizoen na ruim dertien jaar gaat vertrekken. De 31-jarige vleugelverdediger heeft nog een contract tot medio 2022, maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Juventus. Le10Sport meldt dat Real Madrid met David Alaba van Bayern München reeds een opvolger voor Marcelo op het oog heeft.

Tuttosport wist onlangs al te melden dat de entourage van Marcelo vlak voor de coronacrisis in Madrid met vertegenwoordigers van Juventus had gesproken. De Braziliaanse vleugelverdediger wordt sinds de transfer van voormalig ploeggenoot Cristiano Ronaldo, met wie hij een goede verstandhouding heeft, naar Turijn al in verband gebracht met la Vecchia Signora. Juventus zou een vierjarig contract hebben klaarliggen voor Marcelo, die in Italië moet gaan concurreren met Alex Sandro.

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane geeft Ferland Mendy dit seizoen geregeld de voorkeur boven Marcelo. De Braziliaan kwam deze jaargang voorlopig tot negentien optredens, waarin hij een doelpunt en zes assists verzorgde. Naast Juventus zou er ook belangstelling vanuit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zijn voor Marcelo en inmiddels zou Real Madrid zich erbij neergelegd hebben dat vleugelverdediger, die in 2007 overkwam van Fluminense, gaat vertrekken.

Voor de opvolging van Marcelo staat er al een naam bovenaan het verlanglijstje: Alaba. De Oostenrijkse vleugelverdediger annex middenvelder zou eerder door Bayern München aangeboden zijn in een ruildeal met Manchester City om Leroy Sané naar Duitsland te halen, maar volgens BILD heeft hij zijn zinnen gezet op Real Madrid of Barcelona. Het contract van Alaba in München loopt nog tot medio 2021, maar Le10Sport voorspelt dat Real Madrid diep in de buidel moet tasten voor zijn komst.