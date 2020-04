De Vrij doorbreekt trend met opvallende overstap

Er bestaat de nodige belangstelling voor Marcelo Brozovic. De Kroatische middenvelder, die bij Internazionale op jaarbasis 3,5 miljoen euro verdient, heeft een afkoopclausule van zestig miljoen in zijn contract staan. (Calciomercato)

Bayern München moet vrezen voor het vertrek van Chris Richards. De Amerikaanse verdediger kan bij het uitblijven van kansen bij de hoofdmacht van der Rekordmeister kiezen voor Chelsea of Arsenal. (BILD)

De overstap is opvallend, daar de zaakwaarnemer een slechte band heeft Internazionale en sinds 2010 geen speler van de club uit Milaan vertegenwoordigd is door Raiola.