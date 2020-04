Fred Rutten schiet KNVB-plan af en verbaast zich over houding Hoogma

Fred Rutten verbaast zich erover dat de KNVB overweegt om geen uitslagen en standen meer te noteren bij spelers onder de dertien jaar. Het idee van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee heeft in de media al veel kritiek te verwerken gekregen en ook Rutten is geen voorstander.

“Als we echt gaan doen wat de directeur amateurvoetbal van de KNVB nu voorstelt, weet ik één ding: dan wordt het steeds lastiger iets te winnen”, reageert Rutten in een interview met Voetbal International. “Het verbaast me dat hij dit soort dingen zo maar de wereld in gooit en dat de technisch directeur van de bond dat goed vindt. Nico-Jan Hoogma is als speler groot geworden in Duitsland, het land van winnen.”

Grote kopstukken uit de voetbalwereld als Ruud Gullit, Dick Advocaat, Willem van Hanegem, Dirk Kuyt en Henk ten Cate spraken zich de afgelopen maanden in de media al uit tegen de plannen van Van der Zee. “Het is een gotspe dat kinderen niet mogen ervaren wat verliezen is, hoe het voelt onderaan te staan”, aldus Rutten. “De teleurstellingen die je overwint, bepalen voor een groot deel hoe je later in het leven komt te staan. Juist die groep rond twaalf jaar is belangrijk, doordat kinderen op die leeftijd cognitief en motorisch de grootste stappen kunnen maken. Maar de bond geeft het weg.”

Ook Ronald Koeman lijkt geen voorstander te zijn van de plannen, waarover later deze maand wordt beslist. Tegenover De Telegraaf zei de bondscoach dat hij zich in de media niet wil mengen in de discussie. “Maar iedereen die mij een beetje kent, weet hoe ik denk over winnen en verliezen”, aldus de keuzeheer. “Nee, dat is niet laf. Het is niet gepast om me er nu mee te bemoeien. Maar je mag ervan uitgaan dat ik intern bij de KNVB mijn zegje over dit onderwerp zeker heb gedaan.”