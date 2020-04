‘NAC maakt slechte beurt in onderhandelingen met zeer gewilde steunpilaar’

NAC Breda is in gesprek met doelman Nick Olij over een nieuw contract. BN DeStem meldt woensdag dat technisch manager Tom van den Abbeele een voorstel op tafel heeft gelegd dat gelijk is aan het huidige contract van de keeper. Volgens het regionale dagblad heeft de club daarmee een slechte beurt gemaakt, daar er weinig waardering spreekt uit het voorstel voor Olij, die naar verluidt in de belangstelling staat van diverse clubs uit de Eredivisie.

NAC wil de optie in het contract van de 24-jarige Olij lichten. Hij staat tot medio 2021 onder contract in het Rat Verlegh Stadion en door gebruik te maken van de optie, zou daar een jaar bijkomen. Als NAC promoveert naar de Eredivisie, wordt de optie automatisch gelicht. Als de Bredanaars volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie spelen, wat te verwachten valt, dan moeten beide partijen tot een akkoord komen.

Olij behoort dit seizoen tot de beste keepers uit de competitie en hield al negen keer zijn doel schoon. Bij zijn zaakwaarnemer heeft hij zijn toekomstplannen inmiddels duidelijk gemaakt. Vanwege het magere voorstel van Van den Abbeele zijn de onderhandelingen van de zaakwaarnemer van Olij na de eerste ronde gesprekken voorlopig stopgezet. De sluitpost heeft het goed naar zijn zin in Breda, maar zal niet zomaar bijtekenen als hij volgend jaar transfervrij kan vertrekken en de interesse in zijn persoon groot is.

NAC is volgens de regionale krant daarnaast bezig om Thom Haye definitief over te nemen van ADO Den Haag. In de huurdeal met de Eredivisie-club is een vastgestelde transfersom opgenomen. De 25-jarige middenvelder nam in Breda genoegen met een fikse salarisreductie. De technisch manager zal met een goed financieel voorstel moeten komen wanneer Haye behouden kan worden. Tegenover het mogelijke langere verblijf van Haye staat het aanstaande vertrek van Jordan van der Gaag, Chiel Kramer, Boris Kudimbana, Daan Klomp en Diego Snepvangers.

