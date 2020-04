AD meldt op basis van ingezien document rigoureuze maatregelen FIFA

De FIFA is bereid om het einde van het seizoen op te schuiven. Het Algemeen Dagblad schrijft op basis van een concept-document van de wereldvoetbalbond met adviezen voor clubs en bonden dat men bereid is om ‘kaders te scheppen’ om te schuiven met de komende transferperiode en de ingangsdatum van nieuwe spelerscontracten. Het zou de verschillende Europese competities in staat stellen om het lopende seizoen in de zomer af te maken.

“Gezien de massale wens van nationale bonden om hun nationale competities uit te spelen, is het zeer aannemelijk dat dit zal gebeuren na de geplande einddatum van het seizoen (lees 30 juni, red.). Dat heeft op een aantal terreinen gevolgen”, schrijft de FIFA in het concept-document, dat door het Algemeen Dagblad is ingezien. De adviezen zijn samengesteld door een werkgroep van de wereldvoetbalbond, die tevens als leidraad geldt voor de UEFA. Tegelijkertijd heeft de Europese voetbalbond ook twee werkgroepen die met voorstellen moeten komen.

Eén voorstel is naar verluidt dat de voorrondes van de Champions League volgend seizoen over één wedstrijd gespeeld worden in september. Het hoofdtoernooi van het miljardenbal start dan later en loopt door tot in december. Dat biedt de competities de ruimte om het lopende seizoen in de zomer af te maken. De FIFA stelt voor om de op 30 juni aflopende contracten te verlengen tot een onbepaalde datum, zodat bijvoorbeeld Hakim Ziyech het seizoen kan afmaken met Ajax alvorens hij naar Chelsea verkast.

In hetzelfde document komt de FIFA met adviezen over het korten van de salarissen. Nationale overheden, bonden en clubs kunnen besluiten om de salarissen naar beneden bij te stellen, maar moeten daarvoor wel toestemming krijgen van het personeel. De spelers van Juventus en Barcelona hebben inmiddels flink ingeleverd, al wist De Telegraaf te melden dat dit bij Ajax, Feyenoord, PSV en AZ nog niet aan de orde is. De 55 voetbalbonden van de UEFA vergaderen woensdag over de huidige situatie.