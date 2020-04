‘Ajax kan in zijn eentje de Eerste Divisie wel overeind houden’

Rob Jansen verwacht dat de coronacrisis enorme gevolgen zal hebben voor de voetbalwereld. De 64-jarige zaakwaarnemer denkt dat er zware financiële klappen zullen gaan vallen en hij verwacht dat de krankzinnige bedragen op de transfermarkt zullen kelderen. "Waar hebben we het over? Er speelt zich een humanitaire ramp af; in de wereld en bij ons. Wat is dan voetbal?", plaatst Jansen de problemen in het voetbal in perspectief.

Met name de voetballers zullen de gevolgen gaan merken van de coronacrisis, zo denkt Jansen. “Nu zal er zeker ingegrepen worden in de salarissen, maar het is een luxe-discussie. Iedereen vindt de krankzinnige bedragen van de laatste jaren normaal. Hopelijk creëert deze verschrikkelijke pandemie een normalisering in de voetbalwereld, wereldwijd welteverstaan”, zegt hij in gesprek met de NOS.

Jansen denkt dat de zomerse transferzomer een stuk rustiger zal verlopen dan de afgelopen jaren: “Het is ook een ethische zaak geworden”, aldus de zaakwaarnemer. “Het is voor een club als bijvoorbeeld Manchester United straks niet te verkopen dat er voor 50, 60, 70 miljoen euro een speler wordt gekocht, terwijl de stad Manchester op zijn gat ligt en een deel van de bevolking bij de voedselbanken staat.”

Jansen gaat ervan uit dat gezonde clubs deze crisis wel zullen overleven. Anders zal het zijn bij clubs die er financieel minder goed voorstaan. “Bij de kredietcrisis was het ieder voor zich, nu is de solidariteit groot onder de clubs. Afhankelijk hoelang deze situatie duurt, zal het voor sommige clubs lastiger worden om te overleven.”

“De voetbalwereld moet niet zeuren of huilen”, vervolgt Jansen, die benadrukt dat er momenteel grotere problemen zijn. “Het gaat om mensenlevens. Het voetbal past zich wel aan. De voetballerij is net als de maatschappij. De onderste laag heeft veel ellende, de toplaag overleeft het allemaal wel. De middenlaag heeft flinke last. Er zal wel een noodfonds komen om de clubs te helpen. Stop de competitie. Wie heeft daar nu zin in. En Ajax kan in zijn eentje de eerste divisie wel overeind houden."