Dirk Kuyt spreekt bewondering uit: ‘Je hoort niemand het claimen’

Door de uitbraak van het coronavirus liggen alle competities momenteel stil. De huidige situatie is vooral zuur voor Liverpool, dat aan de leiding gaat in de Premier League en daarmee afstevent op de eerste landstitel in dertig jaar. In gesprek met De Telegraaf spreekt Dirk Kuyt zijn bewondering uit voor de manier hoe er bij Liverpool met de huidige situatie wordt omgegaan.

Kuyt is van mening dat Liverpool-manager Jürgen Klopp ‘op een fantastische manier’ zei dat trainers en voetballers lang niet overal verstand van hebben. “Sluit je aan bij de experts. Ik vind het ook bewonderenswaardig hoe Liverpool met de huidige situatie omgaat. De landstitel kon ze bijna niet meer ontgaan. Het plan om de Premier League in WK-vorm, in een afgesloten deel van Londen, af te ronden, is zeer interessant.”

“Maar hoe groot de hunkering na dertig jaar zonder kampioenschap ook is, je hoort niemand het claimen. Alles is ondergeschikt aan de volksgezondheid en de keuzes van de experts worden gerespecteerd”, gaat de oud-aanvaller verder. De huidige trainer van Feyenoord Onder-19 ziet mooie initiatieven ontstaan. “Onze jeugdspelers maken tekeningen voor en sturen bloemen naar ouderen die het op dit moment zwaar hebben vanwege eenzaamheid. Het is een geweldig idee van een collega.”

“We geven ze niet alleen fysiek trainingsonderhoud voor thuis, maar bijvoorbeeld ook de opdracht om de documentaire over Antoine Griezmann te kijken, waarover later vragen worden gesteld. Zo is het leerzaam en leuk tegelijk”, stelt Kuyt. Hij ziet het momenteel ‘somber’ in voor het hervatten van de Eredivisie. “Alles moet nu wijken om het virus te stoppen. Al het andere is nu minder belangrijk, zeker het voetbal. Bovendien ben ik niet de juiste persoon om daarover te praten.”