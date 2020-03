Frankrijk en Senegal rouwen om aan coronavirus overleden Pape Diouf

Voormalig Olympique Marseille-voorzitter Pape Diouf is dinsdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldt onder meer L’Équipe. Diouf raakte in Senegal, waar hij woonde, besmet met het virus en zou naar Frankrijk worden gerepatrieerd. Deze maatregel kwam echter te laat voor Diouf.

De oud-preses van les Olympiens werkte als journalist en zaakwaarnemer voordat hij in 2005 bij de club aan de slag ging. In zijn hoedanigheid als spelersbegeleider behartigde hij de belangen van voetballers als Marcel Desailly, William Gallas, Samir Nasri en Didier Drogba.

Vanwege zijn succes in deze functie werd hij door Marseille-eigenaar Robert Louis-Dreyfus naar voren geschoven als voorzitter en Diouf vervulde deze functie tot de zomer van 2009. Na zijn periode bij de club was Diouf onder meer werkzaam als spreker.

Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas heeft via Twitter inmiddels zijn droefenis uitgesproken over het overlijden van Diouf, die 68 jaar is geworden: “Hij was een geweldige voorzitter, zeer efficiënt, respectabel en gerespecteerd. Ik had enorm veel respect voor hem. Ik deel mee in het verdriet van zijn familie en zijn vrienden.”