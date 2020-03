FIFPro ziet uitweg voor ‘Ziyech-gevallen’: ‘Dit is niet in geest van contract'

De FIFPro werkt hard aan een oplossing om de op 1 juli aflopende contracten van voetballers tijdelijk te verlengen. De wereldwijde spelersvakbond erkent dat vooral situaties zoals die van Hakim Ziyech, die op 1 juli de overstap maakt van Ajax naar Chelsea, gecompliceerd zijn, maar hoopt op een 'harmonieuze collectieve oplossing' tussen clubs.

Door de uitbraak van het coronavirus worden de diverse voetbalcompetities mogelijk verlengd tot na 1 juli, wat leidt tot problemen voor spelers wiens contract bij een bepaalde club op die datum afloopt. De FIFPro denkt dat het in ieder geval mogelijk moet zijn om de contracten voor voetballers die nog geen nieuwe club hebben gevonden met een korte periode te verlengen. De vakbond is daarover in overleg met zowel de UEFA als FIFA.

Jonas Baer-Hoffman, de algemeen directeur van de FIFPro, is van mening dat het in het belang van competities, clubs en spelers is om hierover consensus te bereiken. "Onze voorkeur zou zijn dat we tot een zo geharmoniseerde oplossing wat betreft de contractverlengingen komen", zegt Bear-Hoffman in de Engelse media. Het is wat de directeur betreft dan ook niet uitgesloten dat Ziyech ook na 1 juli nog voor Ajax uitkomt.

"Je zou kunnen zeggen dat het niet in de geest van het contract is om met een nieuw contract te beginnen, terwijl het oude seizoen nog niet beëindigd is", zo stelt de Duitse bestuurder. "Maar er zijn zeker juridische obstakels bij het verplicht stellen van een dergelijke verlenging, waarbij we proberen om een zo eerlijk mogelijke oplossing te vinden. We willen in ieder geval niet in de situatie terechtkomen waarbij de ene speler wél een paar maanden langer wordt vastgehouden door een club, en de andere niet."

De FIFPro zit extra in zijn maag met spelers van wie vastligt dat ze per 1 juli transfereren, zoals Ziyech. "Dat maakt het nóg lastiger", zegt Bear-Hoffman. "Je zou kunnen zeggen dat de speler die ergens een contract heeft getekend het risico loopt om geblesseerd te raken, maar je kunt ook zeggen dat de speler het contract met zijn volste verstand getekend heeft en dus op de hoogte is van hoe lang die risicoperiode is, namelijk tot eind juni. Ik heb geen antwoord over hoe dit het beste aangepakt kan worden."