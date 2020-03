Dinsdag, 31 Maart 2020

Barça wil alternatief voor Jordi Alba oppikken bij PSG

In het huidige contract van Carlos Soler is een ontspanningsclausule van 150 miljoen euro opgenomen. Valencia vraagt echter minstens veertig miljoen euro voor de middenvelder, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Arsenal. (Plaza Deportiva)

PSV praat met Maxime Delanghe over een meerjarig contract in Eindhoven. De talentvolle doelman uit België sluit normaal gesproken volgend seizoen aan bij Jong PSV. (Eindhovens Dagblad)

Barcelona voegt zich in het rijtje clubs met belangstelling voor Layvin Kurzawa. De linksback van Paris Saint-Germain, die over een aflopend contract beschikt, wordt ook gevolgd door Liverpool, Arsenal, Internazionale en Napoli. (Sport)

Na Borussia Dortmund en Schalke 04 wordt de naam van Linton Maina nu ook genoemd bij Borussia Mönchengladbach en 1 FC Köln. De jonge aanvaller staat momenteel nog onder contract bij Hannover 96. (Transfermarkt)

Krzysztof Piatek staat mogelijk voor een verrassende rentree bij AC Milan. I Rossoneri verkochten hem in januari nog aan Hertha BSC, maar denken er nu over na om hem in de zomer terug te halen. (Corriere dello Sport)