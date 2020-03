Rivaldo doet oproep aan Barcelona: ‘Hij verdient zeker een beter salaris’

Dat de onderhandelingen tussen de entourage van Marc-André ter Stegen en Barcelona zo moeizaam verlopen, doet oud-voetballer Rivaldo vrezen dat de Duitse doelman weleens kan gaan vertrekken uit Catalonië. Rivaldo heeft zijn voormalige club opgeroepen om mee te bewegen richting de eisen van Ter Stegen, die naar verluidt vijftien miljoen euro per jaar wil gaan verdienen.

De huidige verbintenis van de 27-jarige keeper loopt tot medio 2022, maar Barcelona probeert al tijden om het contract open te breken en te verlengen. Op 10 maart wist Goal te melden dat Ter Stegen van mening is dat hij na bijna zes jaar dienstverband het verdient om qua salaris op gelijke hoogte te komen met spelers als Luis Suárez en Philippe Coutinho. Barcelona erkent de waarde van Ter Stegen, maar kan volgens de berichtgeving niet al te ver gaan wat betreft het salaris omdat men ook de regels inzake Financial Fair Play in acht moet nemen.

Door grootmachten op gang getrokken carrousel kan ook Ajax meesleuren

Lees artikel

"Ik ben het ermee eens dat Ter Stegen een beter salaris verdient na alles wat hij voor de club heeft gedaan", zo laat Rivaldo, die tussen 1997 en 2002 voor Barcelona uitkwam, zijn licht schijnen op de situatie. "Natuurlijk hangt veel af van de eisen van de speler, want ik geloof ook niet dat hij hetzelfde moet verdienen als Luis Suárez of zelfs Lionel Messi, maar hij zou zeker een van de bestbetaalde spelers uit de selectie moeten zijn."

Het wordt volgens Rivaldo lastig om Ter Stegen te vervangen. "Een team wordt van achteruit opgebouwd en hij brengt daarin rust. Hij is heel goed met de bal aan de voet, heeft Barcelona ook keepend al vaak gered en verdient daarom duidelijk een beter salaris." Ter Stegen, die inmiddels op 224 officiële wedstrijden voor Barcelona staat, wordt in verband gebracht met een transfer naar Chelsea en Bayern München.