Vitesse in conflict over stadion GelreDome: ‘Laat die Rus maar bijstorten’

Vitesse is in conflict met vastgoedbedrijf Nedstede over de huur van stadion GelreDome. De Arnhemmers, die jaarlijks 1,8 miljoen euro aan huur overmaken aan het bedrijf, hebben laten weten dat 'in deze omstandigheden niet kan worden verlangd dat Vitesse onverminderd voldoet aan zijn financiële verplichtingen', waarmee Nedstede niet akkoord gaat. "Wel de spelers betalen, wel het management betalen, maar niet het stadion? Dat gaat niet", aldus directeur Michael van de Kuit van Nedstede tegenover Quotenet.

Vitesse is een van de eerste Nederlandse clubs bij wie bekend wordt dat de coronacrisis tot grote financiële problemen leidt. Algemeen directeur Pascal van Wijk verstuurde maandag een brief namens Vitesse naar Nedstede, de uitbater van stadion GelreDome, dat de club 'ongekend hard' door de coronabreak wordt geraakt. "Vitesse ziet zich van de één op de andere dag geconfronteerd met een situatie waarin nagenoeg al zijn inkomstenstromen opdrogen, terwijl het leeuwendeel van zijn vaste lasten ongewijzigd is", zo stelt Van Wijk in de brief, die in handen is van Quote.

Van de Kuit zegt begrip te hebben voor de situatie waarin Vitesse zich bevindt, maar eist niettemin dat de Eredivisie-club de huur doorbetaalt. "Iedereen roept niet te gaan betalen, kwijtschelding te willen of opschortingen", zegt de vastgoedmagnaat. "Maar toen het de huurders goed ging kregen de beleggers ook niets extra, toch? Bovendien vind ik primair dat ondernemers een buffer moeten hebben. Dus corporaties zullen sowieso netjes moeten blijven betalen. Vergeet ook niet dat de vastgoedsector simpelweg niet opgewassen is tegen non-betalingen, want ook die heeft rente- en aflossingsverplichtingen."

De ondernemer denkt bovendien dat Vitesse wel degelijk in staat is om de huur te betalen. "Laat die Russische miljardair van ze (Valeri Oyf, red.) maar even bijstorten", aldus Van de Kuit. Dinsdag maakte de ING bekend de Nederlandse profvoetbalclubs te willen helpen met noodleningen, waarvoor mogelijk ook Vitesse in aanmerking komt. De ING benadrukte echter wel direct dat het niet de bedoeling is dat er zomaar geld wordt gestort in een noodfonds voor clubs. Er zullen eerst bepaalde zekerheden moeten worden overlegd, zoals bijvoorbeeld een onderpand.