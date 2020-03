KNVB houdt opties open wat betreft restant van profseizoen

De KNVB neemt nog niet direct een besluit over het restant van het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Dinsdagavond maakte minister-president Mark Rutte bekend dat het profvoetbal ook zonder publiek onder de vergunningsplicht valt, en daarmee tot minimaal 1 juni stilligt. De KNVB laat weten binnen afzienbare tijd een beslissing te nemen over het resterende deel van het seizoen 2019/20.

"De komende periode blijven we als betaald voetbal in overleg met alle betrokkenen in deze, zowel in onze sport als met de overheid, om uiteindelijk gezamenlijk tot de beste beslissingen te kunnen komen", zo stelt de KNVB in zijn persbericht. "Het betaald voetbal, verenigd in KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, volgt zoals steeds strikt het beleid van overheid en RIVM. We beraden ons nu nader. Daarbij is het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu."

Woensdag komen de 55 leden van de UEFA bijeen om de nabije toekomst van de nationale voetbalcompetities in Europa te bespreken. "De uitkomsten van die vergadering zijn voor ons van belang omdat we als Nederlands voetbal zo veel als mogelijk eenduidig op willen trekken met de andere competities in Europa, hoewel dat qua regelgeving een uitdaging zal betekenen", zo schrijft de Nederlandse voetbalbond.

De KNVB houdt nog altijd drie scenario's open wat betreft het einde van het Eredivisie-seizoen. Idealiter worden de resterende acht tot negen speelrondes uitgespeeld voor 30 juni, de laatste officiële dag van het seizoen. Het tweede scenario houdt in dat het seizoen wordt afgemaakt tot na 30 juni, maar daar zitten de nodige haken en ogen aan, doordat veel contracten in het voetbal op 1 juli aflopen. Een derde mogelijkheid is om een punt achter het bestaande seizoen te zetten. Daarbij zal het de vraag zijn hoe de Europese tickets in Nederland verdeeld worden. Mogelijk gebeurt dat op basis van de huidige ranglijst, waarbij Ajax en AZ de (voorronde van de) Champions League ingaan.

"Wij, KNVB, ECV en CED, beseffen dat het voorgoed afbreken van de noodgedwongen stopgezette betaald voetbalcompetities, door ons steeds als 'scenario 3' betiteld, ook een mogelijkheid lijkt", zo klinkt het in het persbericht. "Niettemin proberen we daarnaast een weg voor onze competities te vinden, welke past binnen de kaders die overheid en RIVM daarin bepalen voor ons land en die tevens aansluit bij wat UEFA morgen zal adviseren. Die route onderzoeken we omdat elk besluit ingrijpende, ook financiële gevolgen heeft voor alle betaald voetbalorganisaties en hun medewerkers."