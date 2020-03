KNVB zet streep door restant van amateurseizoen

Het amateurvoetbal voor dit seizoen zit erop, zo maakt de KNVB bekend. Vanwege de maatregelen die de overheid dinsdagavond heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus is het in ieder geval tot 28 april niet mogelijk om het amateurvoetbal te hervatten. De bond heeft daarom besloten dat geen enkele competitie op amateurniveau dit seizoen nog zal worden hervat.

De maatregel geldt voor de mannen, vrouwen, de jeugd, in de zaal en op het veld, zo voegt de KNVB toe. Als gevolg van deze maatregel heeft de bond besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, wat ook inhoudt dat er geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. De bekercompetities worden eveneens niet meer uitgespeeld en iedereen begint aankomend seizoen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

“Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven”, vertelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is”, voegt hij toe.

De KNVB probeert de financiële gevolgen voor de betrokken clubs zo behapbaar mogelijk te houden en zal in ieder geval de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet uitvoeren. In juni wordt een eindafrekening over het seizoen opgesteld: “Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen”, sluit Van der Zee af.