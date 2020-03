Mark Rutte geeft duidelijkheid en legt Eredivisie en KKD tot 1 juni stil

Minister-president Mark Rutte heeft dinsdagavond op een persconferentie bekendgemaakt dat er in ieder geval tot 1 juni geen profvoetbal in Nederland mag worden gespeeld. De KNVB kreeg eerder nog te horen van het kabinet dat profvoetbal niet onder de vergunningsplicht valt, maar Rutte stelde dinsdagavond expliciet dat dit wél zo is. "Ook als er geen publiek bij is, geldt de vergunningsplicht", aldus de premier.

Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de bestaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verlengd worden tot en met dinsdag 28 april. Voor vergunningsplichtige evenementen blijft de datum van 1 juni gelden: dinsdag bleek dus dat ook het profvoetbal hieronder valt, waardoor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie tot 1 juni stilliggen.

In ieder geval tot en met 28 april wordt iedereen opgelegd om zoveel mogelijk thuis te blijven en altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen te houden. Dat maakten minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdag bekend op een ingelaste persconferentie. Het besluit heeft tot gevolg dat het voor de Eredivisie-clubs steeds lastiger wordt om het seizoen 2019/20 nog uit te kunnen spelen.

De KNVB neemt vanaf het moment dat clubs weer mogen trainen in elk geval een termijn van drie weken in acht, waarin de teams weer wedstrijdfit kunnen worden. Tot en met dinsdag 28 april kan er niet getraind worden, maar de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mogen vanwege de vergunningsplicht sowieso niet voor 1 juni worden hervat. Indien de clubs vanaf 28 april weer mogen trainen, zou de competitie per 1 juni hervat kunnen worden.

De KNVB houdt nog altijd drie scenario's open wat betreft het einde van het Eredivisie-seizoen. Idealiter worden de resterende acht tot negen speelrondes uitgespeeld voor 30 juni, de laatste officiële dag van het seizoen. Het tweede scenario houdt in dat het seizoen wordt afgemaakt tot na 30 juni, maar daar zitten de nodige haken en ogen aan, doordat veel contracten in het voetbal op 1 juli aflopen. Een derde mogelijkheid is om een punt achter het bestaande seizoen te zetten. Daarbij zal het de vraag zijn hoe de Europese tickets in Nederland verdeeld worden. Mogelijk gebeurt dat op basis van de huidige ranglijst, waarbij Ajax en AZ de (voorronde van de) Champions League ingaan.