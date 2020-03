AD: Gosens maakte nog geen keuze over interlandloopbaan

Robin Gosens heeft volgens La Gazzetta dello Sport definitief gekozen voor een interlandloopbaan in het shirt van Duitsland. Het Algemeen Dagblad weet echter te melden dat het Nederlands elftal ook nog steeds een optie is voor de linksback van Atalanta, aangezien hij nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. Gosens heeft een Duitse moeder en een Nederlandse vader, waardoor hij tussen beide landen kan kiezen. Het is niet bekend of hij reeds is benaderd door bondscoach Ronald Koeman. Gosens mag tijdens de coronacrisis echter niet praten met de media, dus ook niet over zijn interlandcarrière.

Koeman nam Gosens in ieder geval niet op in de voorlopige selectie van Oranje voor de vriendschappelijke interlands tegen de Verenigde Staten en Spanje, die voor eind maart op de planning stonden maar vanwege de coronacrisis zijn geschrapt. De Italiaanse sportkrant wist te melden dat de vleugelverdediger door bondscoach Joachim Löw zou zijn opgeroepen voor die Mannschaft. Gosens had dinsdagavond zijn debuut kunnen maken in Nürnberg in de oefenwedstrijd tegen Italië. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Gosens echter nog geen keuze hoeven maken.

Gosens speelde in Nederland voor Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo en spreekt de Nederlandse taal vloeiend. Voor de in Emmerich geboren en getogen linksback is het Nederlands elftal dan ook zeker nog een optie. Gosens tekende in 2017 een contract bij Atalanta, dat destijds circa 900.000 euro voor hem neerlegde. Vanwege zijn stormachtige ontwikkeling werd de 25-jarige verdediger in januari nog genoemd bij Chelsea. Volgens de cijfers van Transfermarkt ligt zijn waarde momenteel op 25 miljoen euro.

De Atalanta-verdediger liet zich in februari tegenover de NOS uit over de moeilijke kwestie inzake zijn interlandloopbaan. "Wat ik zou kiezen? Dat vind ik een hele moeilijke. Als het zover zou komen zou ik met mijn hart kiezen. Ik denk ook niet dat het een goede of slechte keuze zou zijn. Het is gewoon een beslissing die je puur op gevoel moet nemen. Dat ga ik ook doen als het dan zover zou komen", aldus Gosens, die eerder al vertelde dat het voor hem een droom is om in de Bundesliga en voor Duitsland te spelen.