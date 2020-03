‘Hiddink en Advocaat waren beter voor mijn loopbaan dan Wenger’

Andrey Arshavin kwam tijdens zijn actieve loopbaan uit voor onder meer Zenit Sint-Petersburg en Arsenal. De inmiddels gestopte aanvaller heeft veel respect voor Arsène Wenger, die hem halverwege het seizoen 2008/09 naar Noord-Londen haalde. Arshavin legt evenwel uit waarom hij Dick Advocaat en Guus Hiddink net iets boven de ex-manager van Arsenal plaatst.

"Mijn respect voor Wenger is ontzettend groot, hij was één van de beste trainers die ik heb meegemaakt", stelt Arshavin in een interview met 888 Sport. "Maar in het nationale elftal van Rusland heb ik onder de twee Nederlanders, Advocaat en Hiddink, mijn beste voetbal gespeeld. Voor mij persoonlijk waren zij dus beter voor mijn loopbaan." Arshavin was in de kwartfinale (1-3 overwinning) van het EK in 2008 met een doelpunt en twee assists grotendeels verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Nederlands elftal. Hiddink was destijds bondscoach van Rusland. Twee jaar later kreeg Arshavin te maken met Advocaat.

De oud-international van Rusland had de pech dat hij bij Arsenal te maken kreeg met het vertrek van enkele bepalende spelers. "Dat gebeurde elk jaar", verzucht Arshavin, die Arsenal in 2013 definitief verliet zonder een tastbare prijs. "Eerst Samir Nasri en Cesc Fàbregas en daarna ook Robin van Persie. Als we die selectie twee of drie jaar bij elkaar hadden kunnen houden, dan had het misschien allemaal heel anders uitgepakt."

Arshavin, die in totaal vier jaar bij Arsenal speelde, volgt zijn oude werkgever nog steeds op de voet. Het elftal van manager Mikel Arteta heeft volgens hem een probleem. "Ik heb veel respect voor Mesut Özil als speler, hij is echt van wereldklasse. Maar aan de andere kant denk ik dat hij het spel van Arsenal vertraagt. Ik zou een andere speler kiezen voor die positie. Maar Arteta denkt er schijnbaar anders over, want Özil komt onder hem vaak aan spelen toe. Hij is zonder meer gegroeid als speler, maar ik zie geen toekomst voor hem weggelegd bij Arsenal."