‘PSV volgt Ajax met belangstelling voor Braziliaans toptalent van Grêmio’

In navolging van Ajax heeft ook PSV het oog laten vallen op Grêmio-talent Pepê. Globo Esporte meldde medio maart al dat de Amsterdamers een oogje hebben op de Braziliaans jeugdinternational. Ook PSV zou de verrichtingen van de talentvolle buitenspeler op de voet volgen. De concurrentie is echter groot, daar ook Bayern München, AS Roma en Real Valladolid hem in het vizier hebben.

Pepê, een rechtsbenige buitenspeler die doorgaans vanaf de linkerkant speelt, staat tot halverwege 2022 onder contract bij Grêmio. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 8,5 miljoen euro. Globo Esporte meldde eerder deze maand dat de aanvaller een voorkeur voor een transfer naar Ajax zou hebben, ondanks de interesse van Bayern. De Amsterdammers zouden in hem de opvolger zien van David Neres, die mogelijk bezig is aan zijn laatste seizoen in de Eredivisie.

Net als Ajax zou ook PSV al toenadering hebben gezocht met Pepê, voor wie Grêmio naar verluidt twintig miljoen euro zou vragen. De Eindhovenaren zouden tot vijftien miljoen euro willen gaan. Met name Ajax scout de afgelopen jaren regelmatig in Zuid-Amerika. De geblesseerde Neres is voorlopig de enige Braziliaan in de A-selectie van trainer Erik ten Hag. Danilo Pereira heeft onlangs zijn debuut gemaakt in het eerste elftal, maar werkt zijn wedstrijden doorgaans in Jong Ajax af. Komende zomer maakt Antony de overstap van São Paulo naar Ajax, terwijl de club reeds de komst van Giovanni wereldkundig maakte. Laatstgenoemde talent is transfervrij overgekomen van Santos.