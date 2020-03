ING speelt in op coronacrisis en doet clubs in Eredivisie en KKD voorstel

De ING is bereid om clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te helpen met noodleningen, zo weet het Algemeen Dagblad dinsdag te melden na navraag bij de KNVB. De officiële sponsor van de voetbalbond werkt momenteel aan het uitwerken van de plannen. De ING benadrukt echter wel dat het niet de bedoeling is dat er zomaar geld wordt gestort in een noodfonds voor clubs. Er zullen eerst bepaalde zekerheden moeten worden overlegd.

Vanwege de restricties zal het voor sommige clubs wellicht lastig worden om een lening aan te vragen. Het onderpand dat de meeste clubs waarschijnlijk voor ogen hebben, de televisiegelden, is in veel gevallen al uitgegeven aan andere onderdelen binnen de organisatie. Voor de meeste profclubs in Nederland is de schade door de coronacrisis waarschijnlijk niet heel groot, daar FOX Sports het laatste gedeelte van het televisiegeld gewoon zal overmaken. Daarnaast zijn de inkomsten van sponsorcontracten en seizoenkaarten al opgenomen in de boekhouding.

Bij de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn wel zorgen over de inkomsten uit losse kaartverkoop en de omzet uit horeca. Over de compensatie richting supporters en sponsors in deze voetballoze periode is nog geen definitief besluit genomen. Binnen de Eredivisie verschillen de meningen over de invulling van het restant van dit seizoen. Sommige clubs zetten het liefst nu al een punt achter de jaargang 2020/21, terwijl anderen liever afwachten op de maatregelen die de UEFA doorvoert. De Europese voetbalbond vergadert woensdag met de 55 aangesloten bonden over de laatste ontwikkelingen in de coronacrisis en de eventuele invulling van het resterende speelschema in de verschillende competities.

Volgens Voetbal International zal de KNVB het voorbeeld van de ING wat betreft financiële hulp niet volgen. De voetbalbond moet zelf ook scherp op de uitgaven letten nu de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje zijn geschrapt en het EK is uitgesteld tot volgend jaar zomer. Clubs kunnen eventueel aankloppen bij de overheid voor hulp, maar ook dat is aan regels gebonden. Er moet eerst kunnen worden aangetoond dat er sprake is van twintig procent omzetverlies vanwege de coronacrisis.

De geste van de ING staat overigens in schril contrast met de situatie die zich vorig jaar aandiende. De Rabobank maakte destijds kenbaar dat voetbalclubs niet langer welkom waren als klant. Het leidde tot een behoorlijke rel, maar de KNVB was er op tijd bij om de gemoederen tot bedaren te brengen. Het oprichten van een noodfonds door de ING staat los van eventuele overheidshulp, zo benadrukt de KNVB. "Alleen is het ons wel duidelijk dat hoe langer het gaat duren, hoe groter de problemen zijn", aldus een zegsman. De KNVB heeft drie opties voor ogen wat betreft het restant van dit seizoen: uitspelen vóór 30 juni, ná 30 juni of helemaal een punt zetten achter deze voetbaljaargang.

De Spaanse voetbalbond heeft al vijfhonderd miljoen euro beschikbaar gesteld voor clubs met financiële problemen. Het gaat om renteloze leningen, die binnen vier tot zes jaar dienen te worden afgelost. Mattijs Manders, directeur van de Eredivisie CV, kan nog niet met zekerheid zeggen of een dergelijk plan ook in Nederland wordt geïntroduceerd, zo meldt het Algemeen Dagblad.