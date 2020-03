Bundesliga-clubs bereiken akkoord over hervatting zonder supporters

De clubs in de Bundesliga hebben unaniem besloten om het stilleggen van de competitie te verlengen tot tenminste 30 april, zo is volgens Kicker dinsdagmiddag naar buiten gekomen na een vergadering van de Deutschen Fussball Liga (DFL). Medio maart besloot de Duitse voetbalbond nog om de Bundesliga en 2. Bundesliga tot minstens 3 april stil te leggen. Vanwege de coronacrisis is het volgens de clubs echter wenselijk om de periode zonder voetbal met enkele weken te verlengen.

De clubs in de hoogste divisies gingen tijdens de vergadering akkoord met het voorstel van de DFL om de competitie tot eind april op te schorten. In het eerste weekeinde van mei zou er dan weer gespeeld kunnen worden in competitieverband, al zal dat wel achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Daarnaast komt naar voren dat het voor Duitse clubs tot 5 april verboden is om de groepstraining te hervatten. De meeste clubs hebben schema's uitgedeeld aan spelers om thuis de conditie op peil te houden.

"We streven ernaar het seizoen op 30 juni af te sluiten, dat is nog steeds de insteek. We bekijken nu hoe we de competitie zo goed mogelijk kunnen hervatten", zo wordt DFL-baas Christian Seifert op de persconferentie geciteerd door onder meer Kicker. "Profvoetbal kan alleen functioneren als er gewoon weer gespeeld gaat worden." Seifert geeft in zijn uitleg niet een specifieke datum aan waarop de clubs in de Bundesliga weer in actie komen, maar benadrukt wel dat een snelle hervatting van cruciaal belang is. "Sommige kunnen in mei of juni in hun voortbestaan worden bedreigd."

"We werken intensief aan een plan hoe we na de crisis weer kunnen opstaan. Tienduizenden bedrijven hebben straks een doorstart nodig en het profvoetbal in Duitsland is daarop geen uitzondering", voegt Seifert daaraan toe. Veel clubs in de Bundesliga hebben vanwege financiële redenen een voorkeur voor een snelle herstart. Alleen bij het uitspelen van de Bundesliga krijgen de clubs het volledige bedrag aan uitzendrechten overgemaakt. Er staan nog negen speelronden op het programma.

De Duitse voetbalbond laat op zijn website weten dat er op een buitengewone vergadering op 17 april verder wordt gekeken naar de invulling van het speelschema, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis in Duitsland. Daarnaast is besloten dat clubs die eventueel in financiële problemen komen niet bang hoeven te zijn voor puntenaftrek. Tevens wordt er voor het seizoen 2020/21 niet gekeken naar de liquiditeitssituatie van de clubs in de Bundesliga, al zullen de financiën in het najaar weer tegen het licht worden gehouden. Tot slot is er een 'Task Force Sports Medicine / Special Game Operations' in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis voor clubs te monitoren.