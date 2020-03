Lucius stelt droomelftal samen: ‘Hij kreeg in die jaren vaak op zijn kloten’

In navolging van onder anderen Ronald de Boer, Gerald Vanenburg, Khalid Boulahrouz en Royston Drenthe heeft dinsdag ook Theo Lucius op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met ex-teamgenoten samengesteld. De oud-voetballer deelde bij onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal de kleedkamer met grote namen. In het team van de 43-jarige Lucius zijn voornamelijk oud-PSV’ers terug te vinden.

Tussen de palen kiest Lucius voor de Braziliaanse doelman Heurelho Gomes, met wie hij naar eigen zeggen ‘geweldige jaren’ heeft beleefd bij PSV. “Hij heerste in zijn eigen zestien, daardoor konden we op hem bouwen. Als verdediger is het fijn om zo'n speler achter je te hebben. Uiteindelijk heeft hij een mooie carrière gehad, maar ik had gehoopt dat er meer in had gezeten. Ik vond destijds dat hij de potentie had om voor een absolute topclub te spelen”, zegt de oud-verdediger in geprek met de krant. In de achterhoede ruimt hij plek in voor André Ooijer, Alex en Wilfred Bouma. “Hij was een van de dragende krachten tijdens het succesjaar bij PSV in 2005”, zegt Ooijer over Alex. “Destijds haalden we de halve finale van de Champions League en hij was zó belangrijk. Hoe hij zich in korte tijd heeft ontwikkeld, vind ik heel knap. Ze noemden hem niet voor niets de Tank. Met hem achterin kwam er gewoon niks doorheen, zeker met die andere Braziliaan (Gomes, red.), nog op doel.”

Het volledige elftal van Theo Lucius.

Op het middenveld is de naam van Phillip Cocu terug te vinden. “Hij liet het voetbal zo gemakkelijk lijken, dat is echt een kwaliteit. Het lijkt simpel wat hij doet, maar het is zo fantastisch goed. Hij was de ideale verbindingsspeler bij PSV. Phillip zocht altijd de oplossing naar voren en leed nauwelijks balverlies. Hij is de beste met wie ik ooit heb gespeeld, denk ik”, aldus Lucius, die zegt veel geleerd te hebben van de manager van Derby County. Lucius speelde in Eindhoven zes jaar lang samen met Mark van Bommel, die hij eveneens heeft opgenomen in zijn ploeg. “Een geboren aanvoerder en een harde werker. Hij was veeleisend tegenover zijn medespelers. Dat is belangrijk in een elftal. Het is irritant om tegen hem te spelen, maar een genot om met hem in een ploeg te zitten. Mark bracht agressiviteit in de wedstrijden en zette zijn ploeggenoten altijd op scherp.”

De naam van Luc Nilis mag van Lucius niet ontbreken. “Wat een fantastische speler was dat. Hij heeft ontzettend veel belangrijke goals gemaakt met zijn unieke traptechniek. Daarnaast had hij altijd oog voor een ander. Het aantal assists dat hij heeft gegeven is niet normaal hoog. Een echte legende voor PSV”, vervolgt de voormalig Oranje-international, die bij Feyenoord samenspeelde met Georginio Wijnaldum: “Dat was in de beginjaren van zijn carrière. Toen al kon je zien dat hij exceptionele kwaliteiten had. Hij was destijds een van de weinige spelers die de druk wél aankon. Daar heb ik van genoten. Ik heb hem in die jaren wel geadviseerd om te bedenken wat het beste was voor zijn loopbaan. De transfer naar PSV is uiteindelijk top geweest, want sindsdien is hij uitgegroeid tot een topspeler.”

De voorhoede van Lucius bestaat uit Arjen Robben, Ruud van Nistelrooij en Jefferson Farfán. Robben kwam in zijn jonge jaren over van FC Groningen. In zijn beginperiode stond hij dagelijks samen met Lucius op het veld. “Hij kreeg in die jaren vaak op zijn kloten omdat hij alles zelf deed. Een egoïstje, noemden ze hem soms. Als je ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld als persoon en voetballer, is dat echt fantastisch. Ik ben blij dat ik met zo'n grote speler heb mogen spelen”, aldus Lucius, die samen met Van Nistelrooij opgroeide en samen in de jeugd bij FC Den Bosch en PSV speelde. “Ruud was een echte winnaar en een killer voor het doel. Ik vond het geweldig om te zien hoe zij zijn niveau weer oppakte na zijn knieblessure. Zo gedreven maak je ze maar zelden mee.”