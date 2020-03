Zaakwaarnemer Sterling wakkert transfergerucht aan: ‘Alles is mogelijk’

Liverpool denkt serieus na over het terughalen van Raheem Sterling, zo weet L'Équipe dinsdag te melden. Eén en ander is volgens de Franse krant wel afhankelijk van het transferbudget dat manager Jürgen Klopp deze zomer tot zijn beschikking krijgt. Sterling, die in 2015 voor circa 63 miljoen euro overstapte naar Manchester City, beschikt in het Etihad Stadium over een contract tot medio 2023.

Een van de belangenbehartigers van Sterling praat met L'Équipe over de toekomst van de 25-jarige aanvaller. "Sterling is momenteel verbonden aan Manchester City, maar hij zal Liverpool nooit vergeten. Bij die club is hij als mens en speler gevormd. Zijn vertrek bij Liverpool verliep niet vlekkeloos, maar vandaag de dag staan de zaken er heel anders voor. Wat dat betreft is alles mogelijk." Volgens bovengenoemde krant wil Liverpool met het aantrekken van Sterling inspelen op een mogelijk vertrek van Sadio Mané, die in de Spaanse media is genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid.

L'Équipe weet daarnaast te melden dat Sterling voorlopig afziet van het ondertekenen van een nieuw contract bij Manchester City. Naar verluidt twijfelt de vleugelaanvaller over een langer verblijf bij the Citizens, nu de nummer twee in de Premier League vanwege het overtreden van de regels van Financial Fair Play voor twee seizoenen is uitgesloten van deelname aan de Champions League. Manchester City is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de UEFA, maar een definitief oordeel laat nog op zich wachten.

Sterling is nog steeds begaan met het lot van Liverpool, zo liet hij onlangs weten in de Engelse media. "Of ik ooit terugkeer bij Liverpool? Om je de waarheid te vertellen, ik hou echt van die club. Begrijp me niet verkeerd, maar Liverpool zit voor altijd in mijn hart. Ik heb ontzettend veel aan die club gehad in de tijd dat ik opgroeide als speler." Sterling maakte ten tijde van zijn vertrek bij Liverpool in een interview met de BBC kenbaar dat hij the Reds inderdaad wilde verlaten. De uitspraken vielen nogal slecht bij de achterban van Liverpool, waardoor de band met de flankspeler behoorlijk is verslechterd.