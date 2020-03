‘De aanwezigheid van Keane bij Manchester United was echt fataal voor hem’

Manchester United legde in 2001 omgerekend circa 32 miljoen euro neer voor Juan Sebastián Verón, wat destijds een recordbedrag was in het Engelse voetbal. De Argentijnse middenvelder groeide in zijn twee seizoenen op Old Trafford echter nooit uit tot een publiekslieveling. Rio Ferdinand, die Verón één seizoen meemaakte bij Manchester United, denkt dat de aanwezigheid van Roy Keane daar veel mee te maken heeft gehad.

"Verón maakte op de training één van de mooiste doelpunten die ik ooit heb gezien", blikt Ferdinand terug in een vraag-en-antwoordsessie op Instagram. "Een ‘Rabona’ (een schot van achter het standbeen, red.) vanaf de middenlijn. Iedereen stopte gelijk met trainen. ‘Heb je gezien wat Verón net deed?’, zeiden we tegen elkaar", aldus de oud-verdediger, die Verón omschrijft als een ‘ongelooflijke speler met een geweldige pass’.

"De aanwezigheid van Keane bij Manchester United was echter fataal voor Verón", gaat Ferdinand verder met zijn uitleg. "Keane was een dominante persoonlijkheid die altijd de ballen opeiste in de buurt van Verón. Juan Sebastián was bij Lazio en Parma een grote speler, daar draaide alles om hem. Maar bij Manchester United was Roy Keane de grote man. Keane haalde de ballen op bij de verdedigers en gaf ze dan aan de middenvelders en aanvallers. Hij riep ook altijd: ‘Geef mij de bal, geef mij de bal’. Uit respect dacht Seba dan waarschijnlijk: Ik laat Roy maar zijn gang gaan."

"Desondanks was Seba een zeer talentvolle speler. Zonder Keane had hij nog veel meer kunnen betekenen voor Manchester United. Maar Keane was zijn probleem bij de club, zonder daarbij met de beschuldigende vinger naar Roy te wijzen. Zijn persoonlijkheid was nou eenmaal een stuk groter", zo besluit Ferdinand. Verón speelde later nog voor onder meer Chelsea en Internazionale. In 2017 zette de middenvelder definitief een punt achter zijn loopbaan.