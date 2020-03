‘Mijn grootste teleurstelling in het voetbal is de manier waarop ik PSV verliet’

Heurelho Gomes weet nog niet waar hij volgend seizoen onder contract staat. De inmiddels 39-jarige doelman, die bij Watford over een aflopende verbintenis beschikt, beslist in de komende maanden over zijn toekomst als speler. "Als clubs als Watford of PSV nog een beroep op me willen doen, is nee zeggen een stuk moeilijker", aldus de ervaren doelman, die nog steeds een innige band heeft met de Eindhovense club.

Gomes ziet een loopbaan als trainer niet bepaald zitten. "Zeg nooit nooit, maar ik verwacht niet dat ik op het veld terugkeer", verklaart de Braziliaanse sluitpost in een interview op de clubsite van PSV. "Een rol bij PSV? Nou, ik zou na mijn carrière graag dichter bij PSV komen te staan. Als PSV-ambassadeur bijvoorbeeld, een beetje wat bijvoorbeeld Carlos Salcido nu in Mexico doet." Gomes koestert het contact met de supporters van PSV, waar hij tussen 2004 en 2008 speelde. "Ik heb na mijn vertrek bij PSV nooit officieel afscheid van ze genomen."

Met PSV veroverde Gomes vier kampioenschappen. Er waren echter ook tegenslagen, zoals de uitschakeling in de halve finale van de Champions League in 2005. De 3-1 overwinning thuis tegen AC Milan bleek niet voldoende om de 2-0 nederlaag in het San Siro weg te poetsen. "We waren er toen zo dichtbij, maar teleurgesteld in wedstrijden ben ik eigenlijk niet", benadrukt Gomes. "Nee, mijn grootste teleurstelling in het voetbal is de manier waarop ik PSV verliet, via een fel interview en een breuk met Jan Reker (toenmalig algemeen directeur, red.). Er is al genoeg over gezegd, maar daar heb ik veel spijt van."

Gomes vond in 2008 dat PSV wanbeleid voerde en richtte zijn pijlen met namen op Reker. "Deze man en de door hem aangestelde mensen begrijpen niet hoe je moet werken met jonge spelers", zo zei de doelman in gesprek met Voetbal International. "Als we zo doorgaan met het beleid van Reker, dan zie ik het somber in. Ik vertrouw Reker niet. Vijf minuten nadat hij iets heeft gezegd, weet hij het zelf al niet meer. Ook voor Stan (Valckx, toenmalig manager voetbalzaken, red.) is dit triest, hij kan geen tegenwicht bieden aan Reker. Voor Reker stelt Stan niks voor, hij behandelt hem als nobody. Het is heel simpel: Reker eruit of ik eruit. Op deze manier kan ik niet meer samenwerken." Gomes tekende datzelfde jaar bij Tottenham Hotspur. Sinds 2014 speelt de voormalig PSV’er voor Watford.