‘Robin Gosens heeft keuze gemaakt en stond voor interlanddebuut’

Robin Gosens heeft een knoop doorgehakt over zijn loopbaan als international. De 25-jarige linksback annex linkshalf van Atalanta heeft volgens La Gazzetta dello Sport gekozen voor de nationale ploeg van Duitsland. Gosens heeft een Nederlandse vader en had derhalve ook voor Oranje kunnen kiezen. Het is onbekend of de KNVB hem heeft benaderd voor een interlandloopbaan in het shirt van het Nederlands elftal.

Volgens de Italiaanse sportkrant had Gosens deze interlandperiode bij de selectie van de Duitse bondscoach Joachim Löw gezeten. Door de uitbraak van het coronavirus liggen echter alle competities stil en zijn ook de vriendschappelijke interlands afgelast. Dinsdagavond had Gosens in Nürnberg kunnen debuteren voor Duitsland in de oefenwedstrijd tegen Italië.

Gosens werd geboren in het Duitse Emmerik. Doordat hij een Nederlandse vader heeft, was een interlandloopbaan bij Oranje een optie. De linkspoot bracht een groot deel van zijn loopbaan door in Nederland. Hij kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Vitesse en speelde daarna voor FC Dordrecht en Heracles Almelo. In de zomer van 2017 werd hij voor circa 900.000 euro verkocht aan Atalanta, waar hij zich stormachtig heeft ontwikkeld. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels 25 miljoen euro en afgelopen januari werd hij nog gelinkt aan een transfer naar Chelsea.

In een interview met de NOS gaf Gosens begin februari nog aan dat hij zich ‘zowel Nederlands als Duits voelt’. “Wat ik zou kiezen? Dat vind ik een hele moeilijke. Als het zover zou komen zou ik met mijn hart kiezen. Ik denk ook niet dat het een goede of slechte keuze zou zijn. Het is gewoon een beslissing die je puur op gevoel moet nemen. Dat ga ik ook doen als het dan zover zou komen”, aldus Gosens bijna twee maanden geleden. Destijds had hij nog niets gehoord vanuit de Nederlandse of Duitse bond.