‘Dortmund slaat grote slag op transfermarkt met verwachte komst tweetal’

Borussia Dortmund heeft zich nog voor het openen van de zomerse transfermarkt al zo goed als verzekerd van twee nieuwe spelers. Volgens BILD gaat de Duitse topclub zich versterken met Thomas Meunier en Jude Bellingham. Beide spelers zouden al akkoord zijn met een overgang naar de Bundesliga. Alleen het zetten van handtekeningen scheidt het duo van een dienstverband.

Dortmund-bestuurders Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en Sebastian Kehl waren voor de coronacrisis al druk bezig om de selectie van volgend seizoen in kaart te brengen. De gesprekken met het zestienjarige Birmingham City-talent Bellingham en Paris Saint-Germain-rechtsback Thomas Meunier waren toentertijd al in een vergevorderd stadium, zo klinkt het. Beide spelers staan welwillend tegenover een transfer naar Dortmund en moeten alleen de handtekeningen nog gezet worden. Door de uitbraak van het coronavirus liggen de gesprekken momenteel stil. De huidige nummer twee van de Bundesliga is ervan overtuigd dat het tweetal volgend seizoen in het shirt van BVB te bewonderen is.

Vorige week meldde de Daily Mirror nog dat Manchester United de beste papieren had om Bellingham in te lijven. De middenvelder zou onlangs een bezoek hebben gebracht aan Carrington, het trainingscomplex van the Red Devils. De Premier League-club zou zich bij Birmingham gaan melden met een bedrag van 32 miljoen euro: een vaste transfersom van 21 miljoen, die middels bonussen nog met 11 miljoen kan oplopen. In Manchester zou voor Bellingham een contract van omgerekend 106.000 euro per week klaarliggen. Volgens BILD heeft Dortmund 35 miljoen euro over voor het jonge talent, dat dit seizoen 35 officiële wedstrijden speelde en daarin goed was voor 4 doelpunten en 3 assists. De Engels jeugdinternational werd onlangs ook gelinkt aan clubs als Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Barcelona en Real Madrid.

Met het aantrekken van Meunier is een minder groot bedrag gemoeid. De Belgisch international heeft een aflopend contract bij PSG en kan derhalve transfervrij de overstap maken. Jérôme Rothen, oud-speler van onder meer PSG en AS Monaco, zei eerder deze maand bij RMC Sport dat het al zeker is dat Meuneir naar Borussia Dortmund verkast: “Het is niet bijna rond, hij heeft al in Dortmund getekend. Ik kan jullie deze informatie met zekerheid geven, maar ik kan er verder niet meer over zeggen”, was hij stellig.