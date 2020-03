‘Donnarumma of Onana halen? Het is daar heel anders dan in Engeland’

Chelsea hoeft helemaal geen nieuwe doelman te halen, vindt Mark Bosnich. De oud-doelman van the Blues heeft meegekregen dat manager Frank Lampard niet tevreden zou zijn over Kepa Arrizabalaga, waardoor de Londense club op zoek zou zijn naar een vervanger. Bosnich vindt dat Kepa echter voldoet en betwijfelt of een doelman uit het buitenland halen een goed plan is.

"Ik was waarschijnlijk in de minderheid, maar ik vond concurrentie geen enkel probleem", zegt de Australiër in gesprek met Goal. "Bij een doelman geldt hetzelfde als bij een veldspeler: als je niet goed speelt, is het begrijpelijk dat je wordt vervangen. Met Kepa ligt het iets anders, want hij heeft een flink prijskaartje (van tachtig miljoen euro, red.) om zijn nek hangen."

"Maar ik begrijp wel dat een manager bij een grote club naar iemand anders op zoek gaat als een speler niet aan de eisen voldoet", vervolgt Bosnich, die weet dat Gianluigi Donnarumma van AC Milan en André Onana van Ajax worden gelinkt aan Ajax. "Donnarumma of Onana halen? In het buitenland is keepen heel anders dan in Engeland", stelt de voormalig sluitpost vast.

"In Engeland zijn er meer fysieke uitdagingen dan elders in de wereld, bijvoorbeeld bij voorzetten. Je moet dus voorzichtig zijn met doelmannen uit het buitenland. Ik heb Kepa hoog zitten. Ik vind hem geweldig in ballen tegenhouden. Zijn traptechniek is oké. Mensen zien te veel problemen in zijn passing. Het belangrijkste is namelijk de bal uit het doel houden. Goed kunnen trappen is een bonus."

"Wat betreft zijn dominantie in de zestien meter: hij is nog jong (25 jaar, red.), het heeft tijd nodig. Daar moeten ze bij Chelsea wel aan gaan werken. Ik vond hem in ieder geval niet rampzalig spelen. Hij heeft het tot nu toe prima gedaan bij Chelsea. Het is ook lastig als je een doelman als Petr Cech moet opvolgen. Dan heb je ook nog Thibaut Courtois gehad, die ook exceptioneel was", besluit Bosnich.