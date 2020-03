Spaan deelt details over ‘juridisch gevecht’: ‘Alles is geoorloofd’

Henk Spaan neemt het op voor de familie van Abdelhak Nouri. Nadat de middenvelder bij een oefenduel met Werder Bremen in juli 2017 ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen, praten Ajax en de familie over een schadevergoeding. In zijn column voor Het Parool schept Spaan meer duidelijkheid over de gesprekken tussen beide partijen.

Spaan, die veel contact heeft gehad met de familie vanwege onder meer zijn boek Nouri, geeft aan dat er bijvoorbeeld wordt getwist over de potentie van Nouri. "Het was mooi van Donny (van de Beek, red.) dat hij, nog steeds bij Ajax in dienst, in De Wereld Draait Door (afgelopen donderdag, red.) zei dat Appie volgens hem het eerste zou hebben gehaald", begint de journalist.

"Ajax heeft namelijk eerder bij de familie gemeld dat de club dat betwijfelde. In een juridisch gevecht is alles geoorloofd", aldus Spaan, die benadrukt dat een werkgever, in dit geval Ajax, in het beginsel aansprakelijk is voor de schade als hij of zij zich niet aan de zorgplicht voldoet. Daarnaast wil Spaan aangeven dat er nooit een specifiek bedrag is geëist door de familie van Nouri.

"Na de uitzending van DWDD denken sommige mensen dat Khalid Kasem de advocaat van de familie Nouri is. En wordt alom met bedragen gesmeten, wat voor de familie niet prettig is. De man die onderhandelt, is de door Eberhard van der Laan (voormalig burgemeester van Amsterdam, red.) bij de Nouri's aanbevolen letselschadeadvocaat John Beer. De laatste heeft in die onderhandelingen nog nooit een bedrag genoemd", claimt Spaan.

De Telegraaf meldt dinsdag dat Ajax het contract van Nouri formeel heeft opgezegd. Het contract liep op 1 juli af, waardoor de club de familie deze week een opzeggingsbrief heeft toegezonden. Ajax heeft het salaris van Nouri sinds het ongeval altijd doorbetaald en zal dat blijven doen tot 1 juli, zo klinkt het. Door zijn contract nu niet te verlengen, zou een fiscaal gunstigere regeling kunnen worden getroffen. De krant benadrukt wel dat Ajax in gesprek blijft met de familie om een oplossing te vinden voor het geschil.