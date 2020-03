‘Juventus is radeloos door situatie Cristiano Ronaldo in crisistijd’

Juventus zit met de handen in het haar wat betreft Cristiano Ronaldo. Door de coronacrisis hebben de spelers van de Italiaanse grootmacht besloten maandenlang concessies te doen aangaande hun salaris, maar mogelijk is dit niet genoeg om de club in de toekomst aan de top te houden. Volgens Il Messaggero vormt het salaris van Ronaldo een enorm pijnpunt.

De 35-jarige aanvaller verdient in Turijn naar verluidt netto 31 miljoen euro per jaar. De club is blij dat Ronaldo en consorten een tijdelijke loonsverlaging hebben geaccepteerd, maar op de lange termijn moet er ook worden ingeleverd, zo klinkt het. Il Messaggero meldt dat Juventus peinst over het structureel verlagen van het salaris van onder anderen Ronaldo.

Juventus zou, als de coronacrisis nog een tijd aanhoudt, namelijk niet meer kunnen voldoen aan alle salarissen. De topclub houdt zodoende rekening met drie scenario's, zo klinkt het. Een optie is bijvoorbeeld dat Ronaldo naar het buitenland verkast, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. De veteraan is het uithangbord van de grootmacht en speelt tevens een belangrijke rol bij de ploeg met zijn invloed en rendement. Mocht het toch tot een verkoop komen, dan zou Juventus minimaal 70 miljoen euro willen vangen voor de superster, die in 2018 voor 117 miljoen naar de Serie A verkaste.

De tweede mogelijkheid is Ronaldo wel aan zijn contract tot medio 2022 houden, waarbij Juventus in financieel opzicht flinke klappen gaat incasseren. De laatste optie is het contract met Ronaldo met een jaar verlengen, maar dan wel voor een veel lager salaris. Diverse Italiaanse media gaven vóór de coronacrisis al aan dat Juventus graag verder door wil met Ronaldo.