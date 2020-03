Derksen maakt gehakt van ‘ijdel’ trio: ‘Hij had weer niets te melden op tv’

Johan Derksen heeft totaal geen vertrouwen in Mattijs Manders. De huidige directeur van de Eredivisie CV was in het verleden namens het bedrijf Graydon vaak in het praatprogramma Voetbal Inside om over de stand van zaken in de voetballerij te praten. Derksen denkt dat Manders vandaag de dag niet geschikt is om het Nederlandse voetbal een dienst te bewijzen in deze coronacrisis en wijst onder meer naar de tv-optredens van de bestuurder.

"Graydon-mannetje hebben wij hier aan de bar gehad en daar betaalde zijn baas vijfduizend euro per avond voor dat hij hier onzin mocht uitkramen. Die hebben wij nooit op één relevante opmerking kunnen betrappen", begint Derksen bij Veronica Inside. "Die man was zo ontzettend ijdel dat hij toch via de achterdeur bij ADO Den Haag is binnengekomen, waar hij die Chinees (Hui Wang, eigenaar ADO, red.) in zijn reet is gekropen. En toen was er een functie bij de Eredivisie."

Derksen is van mening dat de top van het Nederlandse voetbal niet deugt en pleit voor verandering. "Die vreselijke John Jaakke, die nog even voorzitter van Ajax is geweest en niet geremd wordt door enige kennis van zaken, heeft hem aangesteld. De macht in Nederland is in handen van de lichtgewichten. Je hebt Manders, dat stelt niets voor. Hij gaat voor de tv zitten (bij de NOS, red.) en hij had weer niets te melden. Geen zinnig woord kwam eruit."

"Dan heb je Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB, red.), die heeft nooit wat te melden. En Jaakke: niemand weet dat hij een functie heeft in het voetbal, hij zit er ook maar ijdel te zijn op het pluche. En die mensen moeten het beleid maken. Dan vind ik het niet zo gek dat er helemaal niets van terechtkomt. Iedere dag hebben ze een vergadering, met zijn allen intelefoneren. Dat gaat dag in dag uit door. En er komt niets uit!", besluit Derksen zijn relaas.