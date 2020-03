Dubbeldeal van 260 miljoen getipt: ‘Hij wordt een enorme superster’

Rio Ferdinand vindt dat Manchester United enorm veel geld moet uitgeven voor Harry Kane en Jadon Sancho. Beide spelers worden gelinkt aan een vertrek bij respectievelijk Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund en the Red Devils zouden de komst van de aanvallers wel zien zitten. Ferdinand hoopt dat zijn voormalig werkgever flink in de buidel tast voor het duo.

"Harry was altijd terughoudend, maar nu heeft hij een paar bommetjes laten vallen", doelt de oud-verdediger op Instagram op de recente uitlatingen van de spits dat hij mogelijk gaat verkassen. "Hij wil graag zijn dromen realiseren bij Tottenham, maar dat gebeurt maar niet. Hij is gefrustreerd. Denk je dat hij blij is als hij continu doelpunten maakt en records breekt, maar aan het einde van zijn loopbaan geen prijzen heeft? Nee. Hij zou enorm teleurgesteld zijn als dat gebeurt."

"Zijn woorden betekenen dat hij gaat vertrekken. Man United zal voor hem gaan, net als Juventus. Zou Real Madrid dat ook doen? Hij zal wel voor een pak geld gaan, zoiets als 145 miljoen euro", aldus Ferdinand, die ook enthousiast is over Sancho. De voormalig stopper is van mening dat de jonge buitenspeler het best op zijn plek zal zijn op Old Trafford. "Marcus Rashford, Anthony Martial, Kane en Sancho: dat zou iedere verdediger intimideren, nog voordat het eerste fluitsignaal heeft geklonken."

"Hij gaat als een speer en is een van de grootste talenten ter wereld momenteel", vervolgt Ferdinand over zijn landgenoot. "Hij heeft erg veel potentie en zal wel voor ongeveer 115 miljoen van club veranderen. Je koopt dan iemand die tien jaar voor je kan spelen. Het is veel geld, maar ik zou hem halen en het risico nemen. Hij heeft de x-factor, iets wat de mensen enthousiasmeert. Hij heeft alles in zich, hij wordt een gigantische superster."