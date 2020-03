Eén Nederlander in top tien Daily Mirror van slechtste Premier League-winnaars

De Daily Mirror heeft maandag een lijst samengesteld met de tien slechtste spelers die sinds 2010 in het bezit zijn van een Premier League-medaille. De Engelse krant doelt op spelers die ‘te weinig hebben bijgedragen aan het succes om zich te profileren zoals zij doen' en heeft in zijn top tien plek voor één Nederlander: Alexander Büttner.

Büttner maakte voorafgaand aan het seizoen 2012/13 verrassend de overstap van Vitesse naar Manchester United en werd in zijn debuutjaar direct kampioen van Engeland met de grootmacht. De linkervleugelverdediger speelde dat seizoen slechts vijf competitiewedstrijden, hetgeen voor de Daily Mirror reden genoeg is om hem tot de tien slechtste spelers die dit decennium een Premier League-medaille wonnen te rekenen.

In Engeland geldt de regel dat spelers minstens vijf wedstrijden gespeeld moet hebben om in aanmerking te komen voor een winnaarsmedaille. Büttner bereikte dat aantal pas op de slotdag van het seizoen: toenmalig manager Sir Alex Ferguson liet de back negentig minuten spelen in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion (5-5). Ferguson had in de weken ervoor overigens al laten weten dat Büttner hoe dan ook een medaille zou ontvangen. De kampioen in Engeland mag in totaal veertig medailles verdelen; spelers met minimaal vijf competitieduels achter hun naam zijn gegarandeerd van een medaille.

Büttner speelde die voetbaljaargang als gezegd uiteindelijk vijf competitieduels en leverde daarin twee doelpunten en één assist. Hij kwam in het seizoen erna tot acht competitieoptredens, waarin hij geen doelpunten of assists wist te noteren, en verkaste daarna naar het Russische Dinamo Moskou. Via Anderlecht en Vitesse belandde hij afgelopen januari in de Major League Soccer (MLS) bij New England Revolution. De inmiddels 31-jarige Büttner wacht nog op zijn eerste speelminuten in dienst van de Amerikanen.

De andere negen spelers die door Daily Mirror zijn opgenomen in de lijst van slechtste Premier League-winnaars dit decennium, zijn Yuri Zhirkov (in 2010 met Chelsea), Darron Gibson (in 2011 met Manchester United), Stefan Savic (in 2012 met Manchester City), Costel Pantilimon (in 2014 met Manchester City), Filipe Luis (in 2015 met Chelsea), Gökhan Inler (in 2016 met Leicester City), Nathaniel Chalobah (in 2017 met Chelsea), Eliaquim Mangala (in 2018 met Manchester City) en Danilo (in 2019 met Manchester City).