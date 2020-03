Ajax zegt contracten van Abdelhak Nouri en drie andere spelers op

Ajax heeft het contract van Abdelhak Nouri vandaag formeel opgezegd, zo bevestigt Ajax aan De Telegraaf. Het contract van de 22-jarige jeugdexponent, die op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen ernstig en blijvend hersenletsel opliep ten gevolge van een hartstilstand, liep op 1 juli af in Amsterdam, waardoor Ajax de familie van Nouri deze week een opzeggingsbrief heeft toegezonden. Diezelfde brief hebben naar verluidt ook Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel, Bruno Varela en een aantal jeugdspelers ontvangen.

Dat Ajax de familie Nouri een opzeggingsbrief heeft toegezonden mag geen verrassing heten. Clubs in het betaald voetbal moeten spelers immers voor 1 april formeel duidelijkheid te geven over hun aflopende contract, omdat dan de verbintenis anders automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd wordt. Ajax heeft het salaris van Nouri sinds het ongeval altijd doorbetaald en zal dat blijven doen tot 1 juli, zo klinkt het. Door zijn contract nu niet te verlengen, zou een fiscaal gunstigere regeling kunnen worden getroffen.

De Telegraaf benadrukt wel dat Ajax in gesprek blijft met de familie Nouri om een oplossing te vinden voor het geschil waarin beide partijen verwikkeld zijn geraakt. De middenvelder kreeg op 8 juli 2017 in Oostenrijk een hartaanval tijdens een oefenduel met Werder Bremen, waarna een adequate behandeling door de medische staf uitbleef. Ajax heeft voor dat laatste volledige aansprakelijkheid erkend, maar is tot op de dag van vandaag nog niet akkoord met de familie van Nouri over een schadevergoeding.

Inmiddels zijn de verhoudingen tussen Ajax en de familie van Nouri enigszins verbeterd, maar een juridische procedure lijkt op dit moment nog altijd het meest voor de hand te liggen, zo liet advocaat en belangenbehartiger Khalid Kasem vorige week doorschemeren bij De Wereld Draait Door. "Op het moment dat je zolang achter de feiten aanloopt en eigenlijk alles moet bevechten, niets gaat vanzelfsprekend en je wordt in de informatievoorziening op achterstand gehouden, dan krijg je op een gegeven moment de verbetenheid en het gevoel dat als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Uiteindelijk gaat het om de rechtvaardigheid van Appie: opkomen voor een jongen die op dit moment niet voor zichzelf kan opkomen", zo zei Kasem.

Van de overige eerste elftalspelers hebben ook Huntelaar, Babel en Varela een opzeggingsbrief ontvangen. Huntelaar zei vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad nog niet te weten of Ajax verder met hem wil. "Of Ajax verder wil, geen idee. Voor mij spoken er dus drie opties door mijn hoofd: of stoppen, of door bij Ajax, of bij een andere club", liet de 36-jarige spits optekenen. Babel keert na dit seizoen normaliter terug bij Galatasaray, waarvan hij sinds januari gehuurd is. Voor Varela geldt dat Ajax een koopoptie had bedongen in de huurovereenkomst die het vorig jaar sloot met Benfica over de doelman. Onduidelijk is of die optie alsnog gelicht zal worden.