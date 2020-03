Van Persie blikt terug: ‘Toen realiseerde ik me dat hij een monster was’

Robin van Persie stond tussen 2012 en 2015 onder contract bij Manchester United. De 102-voudig Oranje-international werd met the Red Devils in 2013 kampioen van de Premier League, terwijl aansluitend ook de Community Shield werd veroverd. In gesprek met het Franse So Foot gaat Van Persie uitgebreid in op zijn periode bij Manchester United.

“Ik had met Juventus en Manchester City twee andere opties, dus ik ging de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Mijn gevoel voor Sir Alex Ferguson en Manchester United was altijd al positief. Als je kijkt naar het team dat ze destijds hadden, met spelers als Vidic, Ferdinand, Scholes, Giggs, Carrick... Echte winnaars, ervaren spelers. Het was heel verleidelijk om met hen te spelen en ik heb me enorm welkom gevoeld. Bij Arsenal was ik een van de oudere spelers, maar bij Manchester Untied behoorde ik niet tot de meest ervaren jongens en had ik niet zoveel verantwoordelijkheid. Ik kon me alleen op mijn prestaties focussen. Tegelijkertijd was het duidelijk dat Scholes, Giggs, Carrick, Vidic en Ferdinand de baas waren”, geeft Van Persie te kennen. Manchester United nam hem in 2012 over van Arsenal, waar hij acht jaar had gespeeld.

“Deze jongens hadden de Champions League en de Premier League gewonnen. Patrice Évra was ook een echte leider, ik heb twee jaar later naast hem gezeten. Zijn honger om te winnen en positieve energie, dat was geweldig”, vervolgt de oud-aanvaller, die afgelopen zomer bij Feyenoord een punt achter zijn loopbaan zette. Hij doorbrak met zijn overstap naar Manchester United naar eigen zeggen een ‘glazen plafond’. “De intensiteit op de trainingen was ongelofelijk. Zelfs op simpele trainingen, al die jongens deden alles om te winnen. Deze spelers dreven elkaar naar het uiterste, ik hield van de omgeving en het stelde me in staat om het beste uit mezelf te halen.”

“Ik had acht jaar eerder een vergelijkbaar gevoel, toen ik als jonge speler bij Arsenal kwam. Toen ik zag wat Bergkamp deed, dacht ik: wow. Ik had nog nooit zoiets gezien. Hetzelfde had ik met Henry, Ljungberg en Pirès”, brengt Van Persie in herinnering. Hij kreeg acht jaar later bij Manchester United hetzelfde gevoel. “Toen ik later de keuzes van Scholes in balbezit ging observeren, realiseerde ik me dat hij een monster was. Bij Giggs vielen alle ballen op de juiste plaats, dat was magie. Het was echt geweldig om hem te zien trainen.”

Van Persie krijgt vervolgens de vraag wie de meest indrukwekkende speler is met wie hij heeft gespeeld. “Dat is moeilijk te beantwoorden, omdat iedere speler indrukwekkend was op zijn eigen manier. Vidic was een strijder, die plaatste zijn hoofd op plekken waar ik het eng vond om mijn voet te plaatsen. Hij deed alles om te winnen. Ferdinand was meer elegant: comfortabel aan de bal, sterk in de lucht, goede lange pass. Giggs was een flamboyante speler. Nog geweldig fit op zijn 39e, hij leefde met bijvoorbeeld yoga echt voor het voetbal. Évra maak tegenwoordig grappige filmpjes, maar je moet niet vergeten dat hij een op en top professional en een super intelligente jongen is. Hij spreekt vijf talen, zelfs Koreaans!”

“Ferguson wist precies wanneer hij moest optreden. In mijn eerste seizoen stonden we vijftien punten voor en konden we tegen Manchester City het kampioenschap veiligstellen. We verloren, maar hadden nog steeds twaalf punten voorsprong. De meeste managers hadden er geen probleem van gemaakt, maar Ferguson was woest. Twee jongens gingen na die wedstrijd op stap. Een dag later werden er foto’s in de kleedkamer opgehangen van die jongens. ‘Oké jongens, als we geen kampioen worden, weet dat het dan door deze assholes komt die op stap wilden’, zei Ferguson”, vertelt Van Persie. Hij wordt gevraagd naar de namen van de spelers in kwestie, maar noemt die niet.

“Ferguson ging verder: ‘De speler die ik nog buiten zie voor de beker omhoog wordt getild, kan vertrekken. Hij kende geen genade. ‘Het maakt me niet uit wie jullie zijn, hoeveel prijzen jullie hebben gewonnen. Als je het team voor het einde van het seizoen in de steek laat, kan je vertrekken’, zei Ferguson. Na die speech zijn we gaan trainen en dat waren de twee zwaarste workouts van mijn leven”, gaat de topscorer aller tijden van Oranje verder. Het was voor de selectie van Manchester United een grote shock dat Ferguson in 2013 zijn afscheid aankondigde. “Het was voor mij een teleurstelling, omdat ik vanwege hem bij Manchester United getekend had. Maar zo gaat het in het leven, coaches komen en gaan. Maar toen Ferguson vertrok, wist iedereen dat het moeilijk zou worden voor de club. Het is vergelijkbaar met het vertrek van Wenger bij Arsenal. Als één man zo lang zijn stempel op een club gedrukt heeft, ontstaat er bij zijn vertrek onvermijdelijk een groot gat.”