Premier League-smaakmaker gaat diep door het stof: ‘Ik schaam me dood’

Jack Grealish raakte maandag in opspraak in Engeland, nadat hij afgelopen weekeinde in de buurt van Birmingham betrokken was bij een verkeersongeluk. De sterspeler en aanvoerder van Aston Villa zette zaterdagnacht zijn witte Range Rover tegen meerdere geparkeerde voertuigen, terwijl in Engeland momenteel vanwege de uitbraak van het coronavirus juist het dringende advies geldt om de straat niet op te gaan indien dat niet noodzakelijk is. Grealish is maandagavond diep door het stof gegaan voor zijn betrokkenheid bij het ongeval.

De verfijnde aanvallende middenvelder deelt via Twitter een video waarin hij spijt zegt te hebben van zijn keuze om zaterdag de hort op te gaan. "Ik wil via deze video laten weten dat ik me diep schaam voor wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ik besef dat het voor iedereen erg lastig is om voor zo’n lange periode binnen te zitten. Ik kreeg een telefoontje van een vriend die me uitnodigde om over te komen en ik ben zo stom geweest om op die uitnodiging in te gaan", zegt Grealish.

"Ik wil niet dat andere mensen dezelfde fout maken, dus ik druk iedereen uiteraard op het hart om binnen te blijven en de regels te volgen die ik ook had moeten volgen. Ik weet zeker dat ik dat in de nabije toekomst ook zal doen en ik druk iedereen dan ook op het hart om hetzelfde te doen", vervolgt de spelmaker. "Ik hoop dat iedereen mijn excuses kan aanvaarden en we dit achter ons kunnen laten. Hopelijk kunnen we binnenkort weer naar buiten en ons weer vermaken."

Onduidelijk is op dit moment nog of Grealish daadwerkelijk de bestuurder was van de witte Range Rover, maar Engelse media verzekeren wel dat het zijn voertuig was. Aston Villa heeft inmiddels ook gereageerd op het incident en laten weten dat Grealish gestraft zal worden voor zijn actie én een geldbedrag zal overmaken naar een goed doel.

Grealish geldt dit seizoen als een van de absolute smaakmakers in de Premier League, ondanks dat hij met Aston Villa voorlopig een zorgwekkende negentiende plaats inneemt op de ranglijst. De 24-jarige rechtspoot was in 26 competitiewedstrijden goed voor 7 doelpunten en 6 assist en creëerde liefst 69 keer een kans voor een ploeggenoot. Van alle spelers in de Premier League creëerden dit seizoen alleen Buendía Emiliano van Norwich City (73), Trent Alexander-Arnold van Liverpool (75), James Maddison van Leicester City (75) en Kevin De Bruyne van Manchester City (96) meer kansen.