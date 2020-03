Kluivert ziet landgenoot Greenwood, Fati, Rodrygo en Martinelli aftroeven

Goal publiceert dinsdag de zogenaamde NxGn, de lijst met de grootste talenten tot en met achttien jaar. Justin Kluivert eindigde in 2018 bovenaan in deze verkiezing en denkt dat er ook dit jaar weleens een Nederlander met de NxGn-award vandoor kan gaan. De twintigjarige aanvaller van AS Roma laat zich lovend uit over Ryan Gravenberch.

Kluivert werd twee jaar geleden de opvolger van Gianluigi Donnarrumma, waarna Jadon Sancho hem vorig jaar weer opvolgde als winnaar van de NxGn-award. Dit jaar zijn onder meer Mason Greenwood, Ansu Fati, Rodrygo en Gabriel Martinelli in de race, maar Kluivert denkt dat Gravenberch een goede kans maakt om er met deze ereprijs vandoor te gaan. “Ik denk dat Gravenberch dit jaar de NxGn-award zal winnen”, geeft Kluivert te kennen in gesprek met Goal.

“Hij is de nieuwe Paul Pogba. Een hele goede speler en nog heel jong. Hij is echt een topspeler”, benadrukt de aanvaller van AS Roma. Gravenberch maakte vorig seizoen al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en kwam dit seizoen vaker in actie. Trainer Erik ten Hag deed in deze jaargang voorlopig twaalf keer een beroep op de zeventienjarige middenvelder, die in Amsterdam nog een contract heeft tot medio 2021.