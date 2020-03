Graziano Pellè boven Van Persie verkozen in droomelftal: ‘Hij was zó compleet’

In navolging van onder anderen Ronald de Boer, Gerald Vanenburg en Khalid Boulahrouz heeft maandag ook Ruben Schaken op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met ex-teamgenoten samengesteld. De oud-aanvaller speelde tijdens zijn actieve spelersloopbaan voor SC Cambuur, BV Veendam, VVV-Venlo, Feyenoord, Inter Bakoe, ADO Den Haag en het Nederlands elftal, maar kiest in zijn droomelftal uitsluitend spelers die hij meemaakte bij Feyenoord en Oranje.

De in 2018 als prof afgezwaaide Schaken beleefde zijn beste periode als voetballer tussen 2010 en 2015, toen hij vierenhalf seizoen voor Feyenoord speelde en tot zeven interlands en twee doelpunten voor Oranje kwam. Hij kiest in het doel voor Kenneth Vermeer, met wie hij vanaf 2014 tot zijn vertrek in januari 2015 een kleedkamer deelde bij Feyenoord. "Wat een reflexen had die man, dat is me echt bijgebleven. Ik stond bij Feyenoord altijd met hem op het trainingsveld en ik weet nog dat het zo lastig was om bij hem te scoren. Hij was katachtig en explosief. Daarnaast kon hij uitstekend meevoetballen", vertelt Schaken over de huidige keeper van Los Angeles FC.

Achterin kiest Schaken voor Daryl Janmaat, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Daley Blind. Janmaat, De Vrij en Martins Indi kent de oud-rechtsbuiten van zowel Feyenoord als het Nederlands elftal; met Blind speelde de zevenvoudig international alleen in Oranje. Vooral de mentaliteit van Martins Indi is Schaken goed bijgebleven. "Bruno was echt een jongen aan wie je een klap wilde verkopen, zo irritant was hij. Ik heb ook vaak genoeg tegen hem gestaan, dan was het geregeld schelden tegen elkaar. Na afloop kwam hij dan altijd naar me toe om te zeggen dat hij alles deed om te winnen en dat hij trainde zoals hij speelt. Die mindset is gewoon top."

Het middenveld van Schaken bestaat uit Karim El Ahmadi, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. "Zo verschrikkelijk goed was deze man. Ik weet nog dat we bij Oranje altijd eerst met de spelers uit de Eredivisie trainden en dat de internationals uit het buitenland er later bijkwamen. Als hij meedeed, ging het niveau meteen een tandje omhoog. Zijn denken en handelen was van het hoogste niveau, een genot om mee te spelen. Als aanvaller wist ik dat ik diep kon gaan, want zijn passes kwamen altijd aan", zegt Schaken over Van der Vaart. Sneijder noemt hij 'een van de beste nummers tien ooit uit Nederland'. "Wesley had gewoon bizar veel talent. Ik heb hem niet eens in zijn beste jaren meegemaakt, maar toch was deze keuze makkelijk. De jongens bij Oranje zeiden wel eens: je had hem een paar jaar geleden moeten zien."

Voorin kiest Schaken voor Arjen Robben, Jean-Paul Boëtius en Graziano Pellè. Schaken geeft toe dat zijn keuze voor de Italiaanse spits niet eenvoudig is. "Ik heb ook nog met Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie gespeeld, maar met Pellè heb ik bijna drie seizoenen bij Feyenoord gezeten. In die jaren heb ik denk ik wel vijftig assists op hem gegeven. Soms was mijn voorzet niet perfect, maar dan maakte hij er alsnog iets van. Hij was zó compleet. Hij was beresterk, honderd kilo schoon aan de haak, maar ook nog eens technisch. Heerlijk om mee te spelen als buitenspeler." Schaken kwam in de 136 officiële duels die hij speelde voor Feyenoord in totaal tot 18 doelpunten en 24 assists.