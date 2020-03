Quincy Promes door het stof na veelbesproken ‘quarantainesquad’-video

Quincy Promes raakte zondag in opspraak, nadat er via social media een video verscheen waarin te zien was hoe de aanvaller van Ajax met een aantal vrienden op een pleintje aan het voetballen is. De beelden leidden tot behoorlijk wat kritiek, daar iedereen door de uitbraak van het coronavirus wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet in groepsverband samen te komen. Promes gaat nu via Instagram diep door het stof voor de actie.

In de video, waarin ook Daishawn Redan van FC Groningen te zien is, wordt ook gesproken van een ‘quarantainesquad’. “Beste mensen, ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor het filmpje waarop ik te zien ben”, zo begint Promes zijn boodschap via Instagram. “Ik mis het voetbal, maar achteraf gezien was het niet verstandig naar buiten te gaan in deze omstandigheden. Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke tijd!”

Redan maakte eerder op de dag al zijn excuses voor de video en liet weten dat hij een donatie ging doen aan het supportersinitiatief ‘Noordtribune Helpt’, waarbij fans van FC Groningen zich inzetten voor mensen die in deze crisistijd hulp nodig hebben. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus veroordeelde tegelijkertijd het gedrag van Redan. “Zeker in deze periode wordt iedereen gevraagd discipline te houden. Er worden overheidsmaatregelen getroffen tegen het coronavirus en daaraan houden wij ons. Ook hebben we teamafspraken gemaakt.”

“Door te gaan voetballen op een pleintje met vrienden heeft Daishawn deze afspraken geschonden. Dit is gedrag dat wij niet willen zien. Daarop hebben wij hem aangesproken. Daishawn was zeer schuldbewust. Hij heeft een domme fout gemaakt en hiervoor zijn oprechte excuses aangeboden richting de club, zijn medespelers, staf, supporters en alle mensen die zich hebben gestoord aan zijn gedrag”, aldus Fledderus op de website van FC Groningen. Een woordvoerder van Ajax liet aan Ajax Life weten dat de club in gesprek zou gaan met Promes naar aanleiding van de video.