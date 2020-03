Positief nieuws uit ziekenboeg Ajax: ‘Hij staat voor zijn rentree’

Joël Veltman is dicht bij zijn rentree voor Ajax, zo bevestigt Erik ten Hag maandag. De ervaren verdediger moest in februari onder het mes vanwege een knieblessure, maar is inmiddels op de weg terug. Ten Hag verwacht weer over Veltman te kunnen beschikken zodra de coronacrisis bezworen is er weer gevoetbald kan worden.

Veltman viel op 2 februari geblesseerd uit in het thuisduel van Ajax met PSV (1-0) en leek toen een streep te moeten zetten door het seizoen. Door de uitbraak van het coronavirus zit een rentree er deze voetbaljaargang mogelijk echter toch nog in voor de centrumverdediger annex rechtsback. "Joël Veltman heeft goed kunnen optrainen en staat nu voor zijn rentree. Ik verwacht dat hij weer kan instromen zodra wij de groepstraining weer kunnen hervatten", laat Ten Hag weten op de clubsite van Ajax. Veltman was voor zijn blessure een vaste waarde achterin bij Ajax.

Behalve Veltman ontbraken voor de coronacrisis ook David Neres en Noussair Mazraoui nog bij Ajax vanwege respectievelijk een knieblessure en een enkelblessure. Neres kwam op 5 november voor het laatst in actie, maar de Braziliaanse vleugelaanvaller lijkt vooralsnog niet dicht bij zijn rentree. "Wat betreft Neres en Mazraoui zullen we moeten afwachten", zegt Ten Hag over de ontwikkelingen rondom het duo. "Daarbij denk ik wel dat Mazraoui dichter bij zijn rentree is dan Neres. Verder denk ik dat we vrij volledig zouden kunnen beginnen als de seinen weer op groen staan."

Ten Hag legt uit dat geblesseerde spelers tijdens de coronacrisis gewoon welkom zijn op de club. "De geblesseerde spelers kunnen naar De Toekomst komen. Ze volgen een individueel schema, zodat we niet met veel mensen dicht bij elkaar zijn, zoals de richtlijnen van het RIVM en de overheid voorschrijven. Op De Toekomst worden ze behandeld en verzorgd en kunnen de revalidatietrajecten doorlopen worden. Alle andere spelers trainen thuis."