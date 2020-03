Ten Hag wil groepstraining Ajax met speciaal systeem mogelijk maken

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het voetbal in Nederland al enige tijd stil, maar bij Ajax probeert men zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele herstart van de Eredivisie. Trainer Erik ten Hag legt maandag op de clubsite van de Amsterdammers uit hoe zijn spelers hun conditie thuis op peil proberen te houden en dat hij binnenkort via een liveverbinding een gezamenlijke groepstraining hoopt te kunnen beleggen.

Ajax kwam op 7 maart voor het laatst in actie (in competitieverband tegen sc Heerenveen) en vooralsnog is onduidelijk of er dit seizoen überhaupt nog gevoetbald zal worden in Nederland. Ten Hag beaamt dat voetbal gezien de omstandigheden op dit moment een bijzaak is. "De wereldproblematiek en de gezondheid staan op de eerste plaats. Dat geldt voor iedereen, voetbal is dan niet meer relevant", zo vertelt de oefenmeester van Ajax, die zich naar eigen zeggen thuis nog niet verveelt. "Al zou ik natuurlijk liever op het veld staan. Ik mis het team en de voorbereiding op de wedstrijden. We zaten in de finale van het seizoen, we staan er goed voor. Dat mis je allemaal, maar uiteindelijk is de mens geboren om zich aan te passen en moet je invulling geven aan je dag. Dat lukt me prima."

Ten Hag is naar eigen zeggen nog veel met voetbal en zijn team bezig. Bovendien heeft hij vrijwel dagelijks contact met directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Daarnaast ben ik ook bezig met trainingsprogramma’s en trainingen." De keuzeheer legt uit dat Ajax alles in het werk stelt om zijn selectiespelers zo fit mogelijk te houden. "We hebben vanaf het begin geprobeerd spelers een programma, supplementen en faciliteiten in de vorm van een fiets te geven, zodat ze kunnen blijven trainen. Maar je merkt dat je het onderling contact mist."

Het gebrek aan contact tussen en met zijn spelers hoopt Ten Hag binnenkort op creatieve wijze op te kunnen lossen. Hij legt uit dat Ajax een speciaal systeem heeft ontwikkeld 'zodat de spelers contact met elkaar kunnen hebben en elkaar kunnen uitdagen met oefeningen'. "Maar we zetten ook beelden van de afgelopen wedstrijden erop. We hebben clips geselecteerd om wat te verduidelijken", legt de coach uit. "We willen ook een keer een gezamenlijke training doen waarbij alle spelers aanwezig zijn, door in te bellen via een videoverbinding. Je kunt dan denken aan een gezamenlijke fietstraining."

"Door de spelers een individueel schema mee te geven, hopen we dat de conditie van de spelers op peil blijft. Maar het is wel basisconditie: de specifieke voetbalconditie kun je niet onderhouden als je alleen bent", benadrukt Ten Hag. "Die specifieke voetbalconditie zullen we weer moeten gaan opbouwen. Dat betekent dat we een aantal weken nodig zullen hebben om de teamconditie weer op te bouwen. Dat geldt voor iedere ploeg."