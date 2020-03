‘Ajax-thuis was mooi, maar ook duel in Amsterdam waar we ArenA stil speelden’

AZ was, voordat de Eredivisie werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, bezig aan een opmars en de Alkmaarders hebben momenteel evenveel punten als koploper Ajax. Myron Boadu gold dit seizoen als een van de belangrijkste spelers in het elftal van trainer Arne Slot en de jonge aanvaller beaamt dat dit eigenlijk het jaar van zijn doorbraak is geweest.

“Na twee jaar blessureleed heb ik me dit seizoen in de kijker gespeeld bij het grote publiek. Of ik tevreden ben met 22 goals en 13 assists in 42 officiële wedstrijden? Ik denk dat het er nog wel meer hadden kunnen en moeten zijn. Maar ik ben niet ontevreden”, reageert hij via de officiële kanalen van zijn club. Slot loofde de negentienjarige spits onlangs al eens door te stellen dat hij altijd doelpunten maakt in belangrijke wedstrijden.

Boadu wijst echter ook naar zijn teamgenoten als belangrijke factoren in de gewonnen krakers: “Iedereen moet dan opstaan. In de vier wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV speelden we gewoon fantastisch. Dat moeten we ook tegen de kleinere clubs laten zien.” AZ boekte dit seizoen een aantal klinkende overwinningen, waaronder op Royal Antwerp in de voorrondes van de Europa League.

Boadu bewaart eveneens warme herinneringen aan de twee competitiewedstrijden tegen titelconcurrent Ajax, die allebei gewonnen werden: “Ook Ajax-thuis was mooi, omdat we terugkeerden in ons stadion en we in de laatste minuut wonnen. Maar ook de wedstrijd in Amsterdam, waar we de Johan Cruijff ArenA stil speelden, en het duel met Partizan Belgrado waardoor we Europees overwinterden waren mooi.”