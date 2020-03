Rodrygo gekroond tot grootste talent; zeven Nederlanders in top vijftig

Rodrygo is door Goal uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse NxGn Awards. De Braziliaanse vleugelaanvaller van Real Madrid wordt door de internationale voetbalsite gezien als beste speler met geboortedatum na 1 januari 2001. Mohamed Ihattaren is de hoogst geklasseerde Nederlander met een achtste plaats. In totaal staan er zeven Nederlanders in de top vijftig, waarmee ons land hofleverancier is.

Ihattaren wordt geroemd om zijn snelle doorbraak bij PSV, waar hij nu al onomstreden is. Datzelfde geldt voor Ryan Gravenberch bij Ajax. Hij staat op een tiende plaats, terwijl AZ-spits Myron Boadu de twintigste stek heeft bemachtigd dankzij zijn vele goals in de Eredivisie. Naci Ünüvar heeft zich mede dankzij zijn bekerdebuut in de hoofdmacht van Ajax ook gevoegd in het prestigieuze rijtje, zij het in de onderste regionen van de verder vooral door Europa’s vijf grootste competities gedomineerde ranglijst.

Ki-Jana Hoever wordt met een 32e plaats beloond voor zijn progressie bij Liverpool, terwijl Joshua Zirkzee dankzij zijn droomdebuut bij Bayern München tien plekken hoger is terug te vinden. Xavi Simons wacht nog op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain, maar kan desondanks een 45e stek overleggen vanwege zijn sterke optredens in de Onder-19 van de Franse grootmacht.

Winnaar Rodrygo staat op het podium met Ansu Fati (Barcelona) en Mason Greenwood (Manchester United). “Deze prijs motiveert me enorm, maar het heeft alleen waarde als ik het op het veld blijf laten zien. Dat is het belangrijkste”, redeneert de negentienjarige Braziliaan. Hij werd voor 45 miljoen euro gekocht van Santos en stapte aan het begin van het seizoen over naar het Santiago Bernabéu, waar hij direct veel indruk maakte. Zo maakte hij na 93 seconden al zijn eerste competitietreffer in LaLiga, terwijl hij in de Champions League uitblonk met een hattrick tegen Galatasaray.

Real Madrid is sowieso goed vertegenwoordigd op de lijst, want naast Rodrygo zijn ook Reinier en de aan Real Mallorca verhuurde Takefusa Kubo geselecteerd. Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal en Ajax hebben eveneens drie jonge talenten bij de top vijftig. Namens de Amsterdammers staat naast Gravenberch en Ünüvar ook spits Lassina Traoré in de lijst als vijfde afgevaardigde van de Eredivisie. Overigens heeft Goal ook voor het eerst een overzicht gemaakt voor de grootste beloftes uit het vrouwenvoetbal. De achttienjarige Duitse Lena Oberdorf is daarin gekroond tot winnares.

De volledige lijst:

01. Rodrygo (Real Madrid)

02. Ansu Fati (Barcelona)

03. Mason Greenwood (Manchester United)

04. Reinier (Real Madrid)

05. Eduardo Camavinga (Stade Rennes)

06. Gabriel Martinelli (Arsenal)

07. Lee Kang-in (Valencia)

08. Mohamed Ihattaren (PSV)

09. Tafekusa Kubo (Real Madrid, verhuurd aan Real Mallorca)

10. Ryan Gravenberch (Ajax)

11. Sebastiano Esposito (Internazionale)

12. William Saliba (Arsenal, verhuurd aan Saint-Étienne)

13. Eric Garcia (Manchester City)

14. Rayan Cherki (Olympique Lyon)

15. Bukayo Saka (Arsenal)

16. Adil Aouchiche (Paris Saint-Germain)

17. Harvey Elliott (Liverpool)

18. Pedri (Las Palmas)

19. Thiago Almada (Vélez Sarsfield)

20. Myron Boadu (AZ)

21. Fabio Silva (FC Porto)

22. Joshua Zirkzee (Bayern München)

23. Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

24. Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg)

25. Joao Pedro (Watford)

26. Lassina Traore (Ajax)

27. Curtis Jones (Liverpool)

28. Yari Verschaeren (Anderlecht)

29. Tomas Tavares (Benfica)

30. Antonio Marin (Dinamo Zagreb)

31. Benoit Badiashile (AS Monaco)

32. Ki-Jana Hoever (Liverpool)

33. Billy Gilmour (Chelsea)

34. Gabriel Veron (Palmeiras)

35. Lucien Agoume (Internazionale)

36. Marcos Paulo (Fluminense)

37. Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

38. Isaac Lihadji (Olympique Marseille)

39. Konrad De la Fuente (Barcelona)

40. Troy Parrott (Tottenham Hotspur)

41. Bryan Gil (Sevilla)

42. Alessio Riccardi (AS Roma)

43. Efrain Alvarez (Los Angeles Galaxy)

44. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

45. Xavi Simons (Paris Saint-Germain)

46. Daniel Maldini (AC Milan)

47. Naci Ünüvar (Ajax)

48. Luca Unbehaun (Borussia Dortmund)

49. Luqman Hakim (KV Kortrijk)

50. Pablo Moreno (Juventus)