Gehekelde foto Neymar verklaard: ‘Ze zitten met hem in quarantaine’

Neymar keerde onlangs terug naar Brazilië om de lockdown in Frankrijk te ontvluchten. De aanvaller van Paris Saint-Germain plaatste vorige week vrijdag een foto op Instagram waarop hij poseert met vijf andere mensen tijdens een potje beachvolleybal. Een storm aan kritiek barstte los, daar hij zich niet hield aan de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Enkele dagen later komt het management van Neymar met een officiële verklaring.

"De personen op de Instagram-foto zitten met Neymar in quarantaine, deze mensen reisden samen van Parijs naar Brazilië", zo valt te lezen in het statement. "Neymar heeft zijn huis opengesteld voor deze mensen, zodat ze de eerste veertien dagen in quarantaine zouden kunnen verblijven voordat andere familieleden het huis mogen betreden. Het huis ligt volledig geïsoleerd en biedt Neymar volledige rust en sereniteit. Op deze manier kan hij blijven trainen en is er de gelegenheid om zijn familie aandacht te schenken in deze tijd van wereldwijde pijn en opsluiting."

"Er vinden geen zakelijke besprekingen plaats en bezoekjes zijn ook niet mogelijk. Alleen bewoners hebben met een speciale pas toegang tot het gebied. De enige uitzondering daarop is zijn zoon Davi Lucca, die naar het huis is gekomen om bij zijn vader te zijn. Zijn moeder, stiefvader en broer hadden hem al eerder opgezocht in Parijs. Neymar snapt dat hij momenteel niet in de buurt kan zijn van zijn moeder, zus en oma, omdat het moment daarvoor nog niet is aangebroken", zo luidt de verklaring vanuit het kamp-Neymar.